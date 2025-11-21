Kauza Maxe Verstappena: Byl nový motor trikem mimo pravidla?

Nasazení nového motoru pro Maxe Verstappena v Brazílii rozpoutalo spor o to, zda úpravy zaměřené spíše na výkon než na spolehlivost spadají do limitu rozpočtu.
Kontroverzní výměna motoru u Maxe Verstappena před Grand Prix Brazílie dál hýbe paddockem. Red Bull sice tvrdí, že kolem celého případu „nemá žádné obavy“ a že je „naprosto v souladu s předpisy“, avšak McLaren otevřeně zpochybňuje, zda takový zásah odpovídá pravidlům rozpočtového stropu. Místo uklidnění situace tak vzniká širší debata nad tím, jak flexibilně lze současné předpisy vykládat.
Ke změně motoru Red Bull přistoupil jen pár hodin poté, co Verstappen na Interlagosu překvapivě vypadl už v Q1. Tým nejen zásadně upravil nastavení vozu, ale také nasadil zcela novou pohonnou jednotku, a to přesto, že jezdec už vyčerpal svůj roční příděl komponent. Penalizace se však neuplatnila, protože porušením parc fermé Red Bull automaticky poslal Verstappena na start z boxů.
Právě na tento bod upozorňuje McLaren: dle jeho názoru je zásadní rozlišovat mezi výměnou z důvodu poruchy a výměnou motivovanou výkonem. Zákaznické týmy si totiž každou dodatečnou jednotku musí zaplatit, zatímco Red Bull těží ze specifických finančních vztahů s Hondou. Téma se mělo dokonce objevit i na posledním zasedání F1 Commission, byť jen neformálně.
Zásadní potíž spočívá v tom, že oficiální předpisy nikde výslovně neuvádějí, zda se mimořádné výměny motorů započítávají do rozpočtového stropu. FIA i týmy se tak dlouhodobě řídí jen nepsaným pravidlem, podle něhož se změny provedené kvůli spolehlivosti do limitu nepočítají. McLaren proto argumentuje, že výměny pro zlepšení výkonu by do stropu naopak spadat měly.
FIA však připouští, že rozlišit mezi opravdovou spolehlivostí motoru a čistě výkonovými úpravami je velmi složité, někdy téměř nemožné. „Nechceme se dostávat do situace, kdy bychom s týmy nebo výrobci motorů diskutovali o tom, zda telemetrie naznačuje problém se spolehlivostí, nebo jde jen o strategické rozhodnutí,“ vysvětlil v Las Vegas šéf monopostové divize FIA Nikolas Tombazis. Podle něj jde o zjevnou slabinu současného propojení sportovních, technických a finančních pravidel.
Otevřená mezera v pravidlech by měla být odstraněna v roce 2026 s příchodem nových předpisů a zavedením samostatného rozpočtového stropu pro výrobce motorů. Do té doby však podobné situace nadále slouží jako palivo pro politické souboje mezi předními týmy. „Nejsem překvapen, že někdo hodil do situace ruční granát,“ poznamenal šéf inženýrů Red Bullu Paul Monaghan.
Monaghan zároveň trvá na tom, že krok týmu je zcela obhajitelný. „Osobně to vidím jako šedou zónu. To, co jsme udělali, je legitimní. Výměny motorů se děly i v této generaci aut, není na tom nic výjimečného,“ uvedl. Když však dostal přímý dotaz, zda byla výměna mimo rozpočtový limit, odmítl odpovědět: „Nejsem expert na finanční předpisy… nechci něco říct špatně.“
Z technického pohledu prý původní motor nebyl úplně odepsaný, ale už jen s omezenou životností. „Dostali jsme radu, že pokud bychom byli opravdu v koutě, možná by ještě pár kilometrů zvládl,“ dodal Monaghan s tím, že finančně je podle jeho informací Red Bull „v pořádku“.
Ještě jednoznačnější byl Helmut Marko. „Není to žádná šedá zóna. Nemáme si s čím dělat starosti, jsme absolutně v souladu s pravidly,“ prohlásil po tréninku v Las Vegas.
McLaren však trvá na tom, že současný systém je pro zákaznické týmy nespravedlivý. Technický ředitel Neil Houldey připomněl, že tyto týmy nemohou provést výměnu motoru kvůli výkonu, aniž by významně navýšily své náklady. „Jsme v odlišné pozici. Nemůžeme si dovolit to, co works tým, jemuž výrobce motor bezplatně dodá,“ uvedl. Podle něj současný rámec dlouhodobě zvýhodňuje tovární stáje.
FIA nicméně věří, že s příchodem nového stropu pro výrobce motorů by měla celá otázka definitivně zmizet z agendy. „Výrobci si nebudou moci dovolit dělat strategické výměny. Každá by je stála cenu jednoho motoru,“ vysvětlil Tombazis. „Je to slabina letošních pravidel, ale příští rok by měla úplně zmizet.“
