Noční můra pro Lewise Hamiltona: Start z 20. místa nebude lehký

Lewis Hamilton má před sebou v Las Vegas Grand Prix mimořádně těžký úkol. Pokud chce uspět, bude muset využít každou šanci a jet naprosto bezchybně.
Lewis Hamilton odstartuje do Velké ceny Las Vegas před jedním z nejnáročnějších závodů letošní sezony. Britský pilot Ferrari skončil v mokré kvalifikaci až na 20. místě, což je pro sedminásobného mistra světa zklamáním. Na okruhu, kde je přilnavost klíčová a každá chyba se tvrdě trestá, to znamená velmi složitou startovní pozici.
Proměnlivé podmínky během kvalifikace Hamiltonovi výrazně zkomplikovaly situaci. Slabá viditelnost a nedostatek přilnavosti mu nedovolily najít rytmus. Přitom po třetím tréninku měl pocit, že je mezi nejrychlejšími a že Ferrari našlo správné nastavení. Závěrečná část sobotní kvalifikace však jeho naděje zhatila.
Hamilton neskrýval zklamání. „Samozřejmě, je to hrozné. Není to dobrý pocit. Ale jediné, co mohu udělat, je nechat to být,“ řekl po kvalifikaci. Přiznal, že i přes perfektní přípravu se výsledku nedočkal a start z poslední pozice ho zasáhl tvrdě. Jeho slova ukazují, jak náročný je letošní rok pro Ferrari.
Brit ale zůstává odhodlaný. „Zítra se pokusím vrátit zpátky do hry. Udělal jsem vše, co jsem mohl, pokud jde o přípravu i absolvování všech tréninků. Dnes jsem se v P3 cítil skvěle,“ dodal. Rychlost, kterou předvedl v tréninku, mu dodala sebevědomí, což však nedokázal proměnit v čisté kolo během kvalifikace.
Komplikace při závěrečném pokusu ještě zvýšily jeho frustraci. „Na konci jsem prostě nedostal čisté kolo, ale měl jsem pocit, že jsme byli nejrychlejší. A pak vyjdete z kvalifikace jako dvacátí. Tenhle rok je rozhodně nejtěžší,“ přiznal Hamilton. Letošní sezona je podle něj nejnáročnější nejen z hlediska výkonu, ale i psychického tlaku.
Objevily se také otázky, zda měl vůbec možnost dokončit závěrečný rychlý pokus. „Měl jsem žlutou vlajku v poslední zatáčce… projel jsem cílem a bylo tam červené světlo. Ale stejně jsem neměl přilnavost, takže si nemyslím, že by to něco změnilo,“ vysvětlil. Podle něj by ani bez přerušení neměl dostatek přilnavosti, aby výrazně zlepšil čas.
Spekulace o možné chybě v komunikaci s týmem Hamilton odmítl. „Když jsem projel cílem, bylo tam červené světlo, takže z mé strany k žádnému nedorozumění nedošlo,“ upřesnil pro Sky Sports. Tím uzavřel všechny dohady o tom, zda jej tým mohl v rozhodující chvíli lépe navigovat.
Zatímco Hamilton čeká náročný závodní den, na opačném konci startovního roštu panuje spokojenost. Pole position vybojoval Lando Norris, kterého po boku doplní Max Verstappen. Třetí místo obsadil Carlos Sainz, jenž ještě může čelit přezkoumání incidentu s Lancem Strollem. Hamilton tak bude sledovat boj o čelo z velké dálky a pokusí se předvést comeback, který by mohl být jedním z nejpůsobivějších letošní sezony.
