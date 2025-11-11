Jos Verstappen otevřeně o potížích monopostu RB21: Tým stále hledá ideální formu

Ralf Schumacher uvedl, že Jos Verstappen mu v soukromí přiznal, jak náročné je pro tým optimalizovat vůz a jeho pneumatiky. Podle jeho slov jde stále o složitý proces, který vyžaduje další práci a ladění.
Red Bull měl ve Velké ceně Brazílie náročný víkend a jediným jezdcem, který pro tým přivezl body, byl Max Verstappen. Ve sprintu skončil čtvrtý a v hlavním závodě třetí, takže všechny body pro tým získal jen díky jeho výkonu.
Kvalifikace na Grand Prix se pro Verstappena proměnila v noční můru. Vypadl už v Q1 a musel startovat ze šestnácté pozice. „Bylo to prostě špatné,“ přiznal Verstappen pro Sky F1. „Nemohl jsem vůbec tlačit. Auto se neustále smýkalo, musel jsem hodně šetřit, abych nezpůsobil problém.“
Po této nepovedené kvalifikaci se vedení Red Bullu sešlo a rozhodlo se provést radikální zásah do auta, což znamenalo, že Verstappen musel startovat z boxové uličky. V týmovém boxu upravili nastavení vozu a nainstalovali nový pohonný agregát, čímž porušili parc fermé.
Tento risk se však vyplatil. Verstappen předvedl mimořádnou jízdu, když se z boxů propracoval až na stupně vítězů a dojel jen čtyři desetiny sekundy za druhým Kimi Antonellim. Jeho výkon byl jedním z mála pozitivních momentů pro Red Bull během náročného víkendu.
Ralf Schumacher pro Sky Deutschland prozradil, že Jos Verstappen mu sdělil, jak obtížné je pro Red Bull dostat RB21 a pneumatiky do optimálního pracovního okna. „Tým a Max ještě vůz úplně nechápou, což vysvětluje výkyvy ve výkonu,“ řekl Schumacher. „Bylo v tom víc, než se ukázalo. Jos mi říkal, že si ani nedovedete představit, jak těžké je dostat pneumatiky do ideálního okna.“
Šéf týmu Laurent Mekies konkrétní kroky nechtěl odhalit, ale zdůraznil, že tým se z kvalifikace hodně naučil. „V takových okamžicích, kdy něco jasně nejde, kladou lidé správné otázky a zkoumají, proč věci fungují nebo ne. Takové chvíle vám umožní udělat krok vpřed,“ uvedl Mekies.
I přes problémy v sobotu a nedělní improvizace doufá Red Bull, že zkušenosti z Brazílie pomohou plně odemknout potenciál RB21. Analýzy a úpravy z tohoto víkendu by měly tým přiblížit ideálnímu nastavení vozu, především pokud jde o práci s pneumatikami.
Ve šampionátu Verstappen stále zůstává v boji o titul, jeho šance se však výrazně snížily. Po Brazílii zaostává za lídrem Landem Norrisem o 49 bodů, přičemž je ještě k dispozici maximálně 83 bodů.
I přes složitý scénář fanoušci doufají, že jeho comeback z boxové uličky v Brazílii ukázal, že se nevzdává. Naopak Norris prožívá ideální formu. V Mexiku vyhrál z pole position a v Brazílii ovládl jak sprint, tak hlavní závod.
Verstappen v posledních dvou závodech startoval maximálně z pátého místa, přesto se mu podařilo dvakrát skončit na pódiu, čímž ztratil deset bodů na každé Grand Prix.
Brazilský víkend ukázal, že Red Bull má stále obrovský potenciál, ale potřebuje lepší porozumění vozu a pneumatikám. Verstappenův výkon z boxové uličky byl inspirující, ale čas na obrat v šampionátu se krátí. Každý další závod bude klíčový pro jeho ambici stát se pětinásobným mistrem světa.
