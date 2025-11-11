Fred Vasseur: I po debaklu v Brazílii existují pozitivní momenty

Po náročném víkendu v Brazílii, který Ferrari posunul za Mercedes a Red Bull, hledal šéf týmu Fred Vasseur i přes nepříznivý výsledek pozitivní momenty.
Šéf týmu Ferrari Fred Vasseur se po katastrofálním víkendu ve Velké ceně Brazílie snaží hledat pozitiva, přestože tým z Maranella propadl na čtvrté místo za Mercedes a Red Bull v Poháru konstruktérů.
Vasseur připomněl, že víkend začal relativně dobře, když Charles Leclerc a Lewis Hamilton zajeli kvalifikaci na sprint z osmého a jedenáctého místa. „V kvalifikaci na sprint jsme měli solidní výsledek, ve sprintu bylo tempo dobré a Charles odvedl skvělou práci,“ řekl šéf Ferrari pro Motorsport.com. Přesto Mercedes obsadil druhé a třetí místo, čímž si zajistil vedení v Poháru konstruktérů ještě před hlavním závodem.
Pro Ferrari se situace zhoršila během kvalifikace na Grand Prix, kdy Hamilton nepostoupil z Q2 a startoval ze třináctého místa. Leclerc zajel třetí nejrychlejší čas, ale oba jezdce postihly nepříznivé události. „Bylo to velmi těžké nedělní odpoledne. S Charlesem jsme byli na dobrém místě, ale zaplatili jsme cenu za kolizi mezi Antonelim a Piastrim,“ vysvětlil Vasseur.
V závodě Leclerc utrpěl kolizi s Kimim Antonelim v důsledku kontaktu s Oscarem Piastrim, což ho donutilo předčasně odstoupit. Hamilton se musel také vzdát poškozeného vozu po srážkách s Carlosem Sainzem a Francem Colapintem.
„Charles byl v pozici, kdy mohl bojovat o první místo nebo alespoň o stupně vítězů. Je to velké zklamání, nejen kvůli ztraceným bodům, ale také proto, že jsme je tímto předali soupeřům,“ dodal Vasseur.
Šéf týmu zdůraznil, že i přes nepříznivý výsledek je důležité zachovat motivaci a hledat, co lze z víkendu vyvodit. Ferrari musí analyzovat chyby a připravit se co nejlépe na závěrečný triple-header sezony.
Vasseur ocenil i pozitivní momenty, jako byla stabilní forma vozu ve sprintu a solidní kvalifikace Leclerca. „Musíme se soustředit na pozitivní momenty a poučit se z každého víkendu, abychom byli připraveni na poslední závody,“ řekl.
I přes dvojité DNF si Ferrari stále udržuje těsný kontakt o třetí místo v Poháru konstruktérů, jen čtyři body za Red Bullem a 36 bodů za druhým Mercedesem. Vasseur tím ukázal, že i v krizových chvílích lze hledat konstruktivní řešení, a tým zůstává odhodlaný bojovat o co nejlepší pozici až do konce sezony.
