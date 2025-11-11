Fred Vasseur: I po debaklu v Brazílii existují pozitivní momenty

Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Fred Vasseur
Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Fred Vasseur, foto: Scuderia Ferrari
Josef Mráček DNES 12:34
Sdílej:

Po náročném víkendu v Brazílii, který Ferrari posunul za Mercedes a Red Bull, hledal šéf týmu Fred Vasseur i přes nepříznivý výsledek pozitivní momenty.

Šéf týmu Ferrari Fred Vasseur se po katastrofálním víkendu ve Velké ceně Brazílie snaží hledat pozitiva, přestože tým z Maranella propadl na čtvrté místo za Mercedes a Red Bull v Poháru konstruktérů.

Vasseur připomněl, že víkend začal relativně dobře, když Charles Leclerc a Lewis Hamilton zajeli kvalifikaci na sprint z osmého a jedenáctého místa. „V kvalifikaci na sprint jsme měli solidní výsledek, ve sprintu bylo tempo dobré a Charles odvedl skvělou práci,“ řekl šéf Ferrari pro Motorsport.com. Přesto Mercedes obsadil druhé a třetí místo, čímž si zajistil vedení v Poháru konstruktérů ještě před hlavním závodem.

Pro Ferrari se situace zhoršila během kvalifikace na Grand Prix, kdy Hamilton nepostoupil z Q2 a startoval ze třináctého místa. Leclerc zajel třetí nejrychlejší čas, ale oba jezdce postihly nepříznivé události. „Bylo to velmi těžké nedělní odpoledne. S Charlesem jsme byli na dobrém místě, ale zaplatili jsme cenu za kolizi mezi Antonelim a Piastrim,“ vysvětlil Vasseur.

V závodě Leclerc utrpěl kolizi s Kimim Antonelim v důsledku kontaktu s Oscarem Piastrim, což ho donutilo předčasně odstoupit. Hamilton se musel také vzdát poškozeného vozu po srážkách s Carlosem Sainzem a Francem Colapintem.

Lando Norris v Brazílii

Od ztráty v Holandsku k triumfu v Brazílii: Sezona Landa Norrise nabírá novou rychlost

„Charles byl v pozici, kdy mohl bojovat o první místo nebo alespoň o stupně vítězů. Je to velké zklamání, nejen kvůli ztraceným bodům, ale také proto, že jsme je tímto předali soupeřům,“ dodal Vasseur.

Šéf týmu zdůraznil, že i přes nepříznivý výsledek je důležité zachovat motivaci a hledat, co lze z víkendu vyvodit. Ferrari musí analyzovat chyby a připravit se co nejlépe na závěrečný triple-header sezony.

Vasseur ocenil i pozitivní momenty, jako byla stabilní forma vozu ve sprintu a solidní kvalifikace Leclerca. „Musíme se soustředit na pozitivní momenty a poučit se z každého víkendu, abychom byli připraveni na poslední závody,“ řekl.

I přes dvojité DNF si Ferrari stále udržuje těsný kontakt o třetí místo v Poháru konstruktérů, jen čtyři body za Red Bullem a 36 bodů za druhým Mercedesem. Vasseur tím ukázal, že i v krizových chvílích lze hledat konstruktivní řešení, a tým zůstává odhodlaný bojovat o co nejlepší pozici až do konce sezony.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Frederic Vasseur Ferrari GP Brazílie (Interlagos)
Stalo se
Novinky
Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto prožil katastrofální domácí víkend: Nico Hülkenberg mu byl oporou

Brazilský závodník prožil v Sao Paulu dramatický víkend, který vyvrcholil havárií a předčasným odstoupením z domácího závodu. Nehoda negativně ovlivnila jeho bodový zisk a přinesla další komplikace v průběhu sezony.

Novinky
Lewis Hamilton v Brazílii

Lewis Hamilton reaguje na ostré výroky prezidenta Ferrari

Lewis Hamilton se po komentářích prezidenta Ferrari Johna Elkanna obrátil na sociální sítě, aby sdílel svůj pohled na situaci a přinesl širší kontext.

Novinky
Max Verstappen v Brazílii

Jos Verstappen otevřeně o potížích monopostu RB21: Tým stále hledá ideální formu

Ralf Schumacher uvedl, že Jos Verstappen mu v soukromí přiznal, jak náročné je pro tým optimalizovat vůz a jeho pneumatiky. Podle jeho slov jde stále o složitý proces, který vyžaduje další práci a ladění.

Novinky
Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Fred Vasseur

Fred Vasseur: I po debaklu v Brazílii existují pozitivní momenty

Po náročném víkendu v Brazílii, který Ferrari posunul za Mercedes a Red Bull, hledal šéf týmu Fred Vasseur i přes nepříznivý výsledek pozitivní momenty.

Novinky
Lando Norris v Brazílii

Od ztráty v Holandsku k triumfu v Brazílii: Sezona Landa Norrise nabírá novou rychlost

Navzdory obrovské kritice Lando Norris ve Velké ceně Brazílie dokázal, že je připraven bojovat o titul mistra světa.

Novinky
Lewis Hamilton v Brazílii

Napětí ve Ferrari: John Elkann poslal kritický vzkaz na adresu Charlese Leclerca a Lewise Hamiltona

Před posledními třemi závody sezony je boj o druhé místo v Poháru konstruktérů stále velmi vyrovnaný. Mercedes, Red Bull a Ferrari dělí jen 36 bodů a po Elkannově ostrém vzkazu je jasné, že si italský tým nemůže dovolit žádné další zaváhání.

Novinky
Max Verstappen v Brazílii

Jak Red Bull zvládl chaos v Brazílii: Laurent Mekies odhaluje riskantní strategii

Laurent Mekies přiblížil strategii Red Bullu během brazilského víkendu, kdy tým zvolil odvážné nastavení vozu.
Novinky
Charles Leclerc v Brazílii

Drsná slova Charlese Leclerca po kolizi v Brazílii: Jasně ukázal na viníky

Charles Leclerc po závodě v Brazílii nešetřil zklamáním a kriticky zhodnotil incident, který ukončil jeho nadějný víkend.
Novinky
Max Verstappen v Brazílii

Max Verstappen v Brazílii předvedl další neskutečný obrat

Max Verstappen po závodě ocenil tým Red Bull za „neuvěřitelný výsledek“ po startu z pitlane. Dokázal se rychle prosadit vpřed a vyzdvihl práci týmu, která pomohla proměnit náročný začátek v silný výkon.
Novinky
Lewis Hamilton v Brazílii

Lewis Hamilton o svém debutu u Ferrari: Je to noční můra

Lewis Hamilton popsal svůj první rok u Ferrari jako a přiznal, že poslední víkend pro něj nebyl snadný. Sedminásobný mistr světa tak dál čeká na moment, kdy se jeho přestup k italské stáji začne skutečně vyplácet.
Grand Prix
Lando Norris vyhrál Velkou cenu Brazílie 2025

GP Brazílie: Lando Norris drtí konkurenci. Max Verstappen šokoval comebackem z pitlane

Lando Norris navýšil vedení v šampionátu před Oscarem Piastrim po silném výkonu v Brazílii. Max Verstappen však na Interlagosu zazářil a znovu ukázal své kvality.

Novinky
Oscar Piastri v Brazílii

Zkáza ve sprintu: Oscar Piastri stále věří

Oscar Piastri i po nehodě ve sprintu a čtvrtém místě v kvalifikaci v Brazílii zůstává přesvědčen, že může získat titul mistra světa F1.