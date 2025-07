Jonathan Wheatley: Těžké chvíle v Red Bullu, které rozhodly o mém odchodu

Jonathan Wheatley, dlouholetý sportovní šéf týmu Red Bull, se poprvé otevřeně rozpovídal o důvodech svého loňského odchodu z týmu, kde strávil bezmála dvě dekády. Spekulace, které se objevily během Velké ceny Miami 2024, podle něj způsobily napjatou atmosféru uvnitř týmu. Zároveň ale nečekaně odstartovaly sérii událostí, které vyústily v jeho nový začátek ve vedení Sauberu, budoucího továrního týmu Audi.

Velká cena Miami se loni stala pro Red Bull krizovým momentem. Christian Horner čelil tlaku veřejnosti kvůli interním problémům, Adrian Newey právě oznámil svůj odchod a do médií se dostala zpráva, že i Wheatley zvažuje své setrvání. „Nebyl jsem s tím vůbec spokojený. Záměrně jsem měl nízký mediální profil a najednou se moje jméno objevovalo všude. Bylo to velmi těžké období,“ přiznal Wheatley v rozhovoru pro RacingNews365.

Jeho rozhořčení bylo na paddocku patrné. Choval se nezvykle zdrženlivě a rezervovaně, což neuniklo pozornosti médií ani kolegů. Zatímco navenek působil podrážděně, v zákulisí už probíhaly první neformální rozhovory s konkurencí. Jedním z týmů, které projevily zájem, byl Sauber. Ten se v té době připravoval na transformaci pod značku Audi.

Wheatleyho přechod do Sauberu byl oficiálně oznámen 1. srpna 2024. Jeho nástup se z důvodu smluvních závazků uskutečnil až 1. dubna letošního roku. V klíčových rozhovorech hrál důležitou roli Mattia Binotto, bývalý šéf Ferrari, který krátce předtím převzal technické vedení projektu Audi F1. „Když jsem slyšel, co Audi plánuje, bylo to jako sen. Měl jsem vícero nabídek, ale nic se tomu nepřiblížilo,“ popsal Wheatley. Audi podle něj nabízí jedinečnou příležitost být u zrodu něčeho zcela nového. „Už teď je to něco, co mi připomíná moje začátky u Benettonu a Red Bullu. Je vzrušující být zase u něčeho od začátku,“ dodal.

Významným faktorem byla i osobní rovina. Přechod do Sauberu znamenal stěhování do Švýcarska, což si vyžádalo rodinnou diskusi. „Původně jsem si měl najít byt ve Švýcarsku a s manželkou bychom se vídali jen občas,“ přiznal. Rozhodující změna přišla ve chvíli, kdy jeho žena Emma souhlasila s trvalým přestěhováním. „V tu chvíli zapadl poslední dílek skládačky,“ dodal Wheatley.

Wheatley zároveň zdůrazňuje, že nikdy nebyl typem člověka, který porušuje smlouvy. Vždy si vážil loajality a stability, ať už v Benettonu, Red Bullu nebo nyní v Sauberu. „Když se k něčemu zavážu, tak to dodržím,“ říká jednoznačně. Přesto připouští, že veřejný zájem o jeho osobu ho donutil přemýšlet o budoucnosti. Jak se nakonec ukázalo, právě tato neplánovaná publicita mu otevřela cestu k nové a vzrušující kapitole v kariéře.