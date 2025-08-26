Jolyon Palmer: Lewis Hamilton není tak špatný, jak se zdá

Jolyon Palmer se zastal Lewise Hamiltona a tvrdí, že jeho výkony nevypadají špatně kvůli nedostatku rychlosti, ale kvůli sérii drobných chyb, které ovlivnily výsledky.
Přestup Lewise Hamiltona do Ferrari měl být vrcholem sezony 2025, ale zatím se jako velmi složitý. Sedminásobný mistr světa čelí nekonzistenci a několika nešťastným okamžikům, které vyvolávají otázky o jeho formě, přesto bývalý pilot F1 Jolyon Palmer upozorňuje, že skutečné Hamiltonovy výkony jsou lepší, než se zdá na papíře.
„Malé věci mu v posledních závodech nehrály do karet,“ uvedl Palmer v podcastu F1 Nation. Podle něj Hamiltonovi sice výsledkově chybí síla, ale rychlost v autě stále má. Rozhodující jsou podle Palmera především dvě okolnosti: kvalifikace a srovnání s Charlesem Leclercem.
Právě Leclerc představuje pro Hamiltona velkou výzvu. „Je nesmírně rychlý a možná i trochu podceňovaný v závodním tempu. Je to opravdu špičkový jezdec,“ dodal Palmer. Kontrast mezi oběma týmovými kolegy pak ještě více zvýrazňuje Hamiltonovy chyby.
Palmer připomněl tři klíčové momenty z posledních víkendů. V Silverstone mohl Hamilton podle něj reálně bojovat o pole position, ale drobná chyba v závěrečných zatáčkách ho stála zásadní čas. „Byl rychlejší než Verstappen až do posledních metrů, ale nedotáhl to,“ upozornil Palmer.
Následovalo fiasko ve Spa, kde Hamilton sice ukázal slibné tempo, ale chyboval při Sprint kvalifikaci i v samotném boji o grid. „Měl solidně rozjeté kolo proti Leclercovi, ale přišla přetáčivost a pak i chyba v Bus Stopu. Rychlost tam přitom byla,“ shrnul Palmer. A konečně v Budapešti, kde Ferrari našlo ideální nastavení v Q3, Hamilton zůstal pár desetin pozadu a z kvalifikace vypadl, zatímco Leclerc vyjel pole position.
Podle Palmera se tedy nejedná o ztrátu rychlosti, ale o sérii drobných zaváhání, která jsou u Hamiltona nezvyklá. „Nejsme zvyklí na to, že Lewis dělá podobné chyby. Pod tlakem v kvalifikaci pak výsledky vypadají mnohem horší, než ve skutečnosti jsou,“ vysvětlil.
Klíčové pro Hamiltona podle Palmera bude najít konzistenci a odstranit tyto detaily. „Není daleko od toho, aby vše poskládal dohromady a znovu se přiblížil Charlesovi,“ zdůraznil. Zároveň připomněl, že Ferrari je prostředí s obrovským tlakem, ale že už předtím dokázali i Sebastian Vettel nebo Fernando Alonso u týmu vítězit, i když ne na mistrovské úrovni.
„A myslím, že to samé čeká i Hamiltona,“ uzavřel Palmer. „Jakmile odstraní drobné chyby, znovu se stane silným soupeřem.“
Sergio Pérez po těžkém konci u Red Bullu strávil letošní rok pauzou, aby si odpočinul a zhodnotil svou kariéru, než se vrátí do F1 s Cadillacem. Mexický pilot je přesvědčen, že díky tréninku a plánovanému testování bude připraven podávat výkony od prvního závodu sezony 2026.
Alex Brundle označil angažování Valtteriho Bottase a Sergia Péreze za správný krok pro Cadillac, i když by rád viděl místo pro mladého nebo amerického jezdce.
Generální ředitel týmu Cadillac F1 Dan Towriss se vyjádřil k spekulacím ohledně možného přesunu Christiana Hornera, zdůrazňujíc, že tým je plně zaměřen na budování vlastního projektu.
Jolyon Palmer se zastal Lewise Hamiltona a tvrdí, že jeho výkony nevypadají špatně kvůli nedostatku rychlosti, ale kvůli sérii drobných chyb, které ovlivnily výsledky.
Cadillac oficiálně oznámil, že jeho piloty pro debut v F1 v roce 2026 budou Sergio Pérez a Valtteri Bottas. Tým sází na tuto zkušenou dvojici, aby co nejlépe zvládl náročný vstup do světového šampionátu.
Andrea Stella očekává, že druhá polovina sezony 2025 bude pro McLaren mnohem náročnější, zejména kvůli rostoucí síle soupeřů, především Ferrari. Po dominanci v první polovině roku si tým nemůže dovolit polevit a musí být připraven na tvrdý boj o každý bod.
Zkušený pilot Formule 1 Sergio Pérez se spojí s Valtterim Bottasem, když Cadillac nasadí tuto zkušenou dvojici do své debutové sezony v roce 2026.
Emerson Fittipaldi Jr., syn legendárního šampiona Formule 1, přiznal, že jeho obdiv k Maxu Verstappenovi se zrodil během kontroverzního finále sezony 2021 v Abú Dhabí.
Jolyon Palmer míní, že těsný bodový rozdíl mezi Landem Norrisem a Oscarem Piastrim není jen odrazem jejich výkonů, ale i výsledkem štěstí. Podle něj Norrisovi v několika případech výrazně pomohly okolnosti, které mu umožnily zůstat v těsném kontaktu s týmovým kolegou.
James Allison varuje, že i po změně pravidel v roce 2026 zůstanou pneumatiky hlavním limitem výkonu monopostů. Podle něj bude strategie a práce s degradací klíčovější než samotné technické inovace.
Podle amerických médií zvažuje Red Bull možnost přivést do svého týmu F1 šampiona IndyCar Alexe Paloua, který by usedl vedle Maxe Verstappena.
Lewis Hamilton se po letní pauze vrací zpět do dění formule 1 a hned na úvod ho čeká závod, který může zásadně ovlivnit jeho sezonu. Britský šampion tak vstupuje do víkendu s vědomím, že následující velká cena je pro něj i pro Ferrari mimořádně důležitá.