OFICIÁLNĚ: Cadillac podepsal Sergia Péreze a Valtteriho Bottase

Cadillac oficiálně oznámil, že jeho piloty pro debut v F1 v roce 2026 budou Sergio Pérez a Valtteri Bottas. Tým sází na tuto zkušenou dvojici, aby co nejlépe zvládl náročný vstup do světového šampionátu.
Americký tým Cadillac, podporovaný společností General Motors a vedený bývalým sportovním ředitelem Marussie Graemem Lowdonem, se příští sezonu stane jedenáctým účastníkem šampionátu Formule 1.
Cadillac se rozhodl pro zkušenou jezdeckou dvojici a podepsal Sergia Péreze a Valtteriho Bottase, kteří dohromady nasbírali 527 startů v Grand Prix a 16 vítězství, na vícestranné smlouvy.
„Podepsat dva velmi zkušené jezdce jako Bottase a Checa je jasný signál našich ambicí,“ uvedl Lowdon. „Viděli už všechno a vědí, co je potřeba k úspěchu ve Formuli 1. Ale hlavně chápou, co znamená pomoci budovat tým. Jejich zkušenosti, zpětná vazba, instinkty z závodů a samozřejmě rychlost budou neocenitelné, když tento tým přivedeme k životu.“
Pro oba veterány, oba 35 let, jde o pozoruhodný návrat po ztrátě svých sedadel v F1 na konci loňské sezony. Pérez si dal čas na zvážení budoucích cílů a rodinu po odchodu z Red Bullu, zatímco Bottas zůstal v paddocku jako rezerva Mercedesu po ukončení spolupráce se Sauberem.
Mexický jezdec přináší obrovské zkušenosti z F1, závodil za Sauber, McLaren a Force India/Racing Point, než se přesunul do Red Bullu, kde pomohl týmu vyhrát Pohár konstruktérů v letech 2022 a 2023. „Připojit se k týmu Cadillac Formula 1 je neuvěřitelně vzrušující nová kapitola mé kariéry,“ řekl Pérez. „Od prvních rozhovorů jsem cítil vášeň a odhodlání za tímto projektem. Je ctí být součástí budování týmu, který se časem bude bojovat na špici.“
Bottas, který zažil velké úspěchy s Mercedesem, kde tým vyhrál Pohár konstruktérů každý rok od 2017 do 2021, řekl: „Od okamžiku, kdy jsem začal mluvit s týmem Cadillac F1, jsem cítil něco odlišného – něco ambiciózního, ale zároveň realistického. Není každý den, kdy se můžete podílet na budování něčeho od základů a pomoci tomu stát se skutečnou součástí F1.“
Generální ředitel týmu Cadillac a TWG Motorsports Dan Towriss doplnil: „Bottas a Checo přinášejí ideální kombinaci talentu, zkušeností a odhodlání. Nejsou to jen zkušení jezdci, jsou to stavitelé, spolupracovníci a profesionálové, kteří pomohou definovat, za co tým Cadillac Formula 1 stojí. Toto oznámení je začátkem nové kapitoly amerického motorsportu.“
Prezident GM Mark Reuss dodal: „Naši noví jezdci jsou vítaným přírůstkem do rodiny Cadillac Racing – každý z nich přináší hluboké zkušenosti a neochvějnou vášeň po vítězství. Společně budujeme základ pro americký motorsport a vytváříme výjimečné dědictví pro Cadillac, GM i pro celý sport.“
Andrea Stella očekává, že druhá polovina sezony 2025 bude pro McLaren mnohem náročnější, zejména kvůli rostoucí síle soupeřů, především Ferrari. Po dominanci v první polovině roku si tým nemůže dovolit polevit a musí být připraven na tvrdý boj o každý bod.
Zkušený pilot Formule 1 Sergio Pérez se spojí s Valtterim Bottasem, když Cadillac nasadí tuto zkušenou dvojici do své debutové sezony v roce 2026.
Emerson Fittipaldi Jr., syn legendárního šampiona Formule 1, přiznal, že jeho obdiv k Maxu Verstappenovi se zrodil během kontroverzního finále sezony 2021 v Abú Dhabí.
Jolyon Palmer míní, že těsný bodový rozdíl mezi Landem Norrisem a Oscarem Piastrim není jen odrazem jejich výkonů, ale i výsledkem štěstí. Podle něj Norrisovi v několika případech výrazně pomohly okolnosti, které mu umožnily zůstat v těsném kontaktu s týmovým kolegou.
James Allison varuje, že i po změně pravidel v roce 2026 zůstanou pneumatiky hlavním limitem výkonu monopostů. Podle něj bude strategie a práce s degradací klíčovější než samotné technické inovace.
Podle amerických médií zvažuje Red Bull možnost přivést do svého týmu F1 šampiona IndyCar Alexe Paloua, který by usedl vedle Maxe Verstappena.
Lewis Hamilton se po letní pauze vrací zpět do dění formule 1 a hned na úvod ho čeká závod, který může zásadně ovlivnit jeho sezonu. Britský šampion tak vstupuje do víkendu s vědomím, že následující velká cena je pro něj i pro Ferrari mimořádně důležitá.
S blížícím se oznámením jezdecké sestavy pro první sezónu týmu Cadillac ve Formuli 1 se podle očekávání tým přiklání ke zkušeným závodníkům. To zároveň značně snižuje šance mladého amerického jezdce Coltona Herty na místo v nové stáji.
Podle neoficiálních zpráv Ferrari připravuje při nadcházející Velké ceně Itálie v Monze speciální poctu k 50. výročí prvního titulu mistra světa Nikiho Laudy.
Lewis Hamilton zažil u Ferrari svůj nejúspěšnější začátek kariéry u nové stáje. Sedminásobný mistr světa zůstává přesto optimistický a věří v dlouhodobou vizi týmu.
Jacques Villeneuve je přesvědčen, že za nedávnou nadvládu Red Bullu stojí především Max Verstappen. Podle něj by si tým měl více uvědomovat, že současné úspěchy nejsou jen zásluhou technické převahy, ale hlavně vynikajících jezdeckých schopností své hvězdy.