Bývalý komentátor Sky F1 Johnny Herbert se ohlédl za jedním z nejnapjatějších okamžiků své kariéry s Fernandem Alonsem. Přiznal, že živé vysílání dokáže přinést situace, které jsou nepředvídatelné a často velmi intenzivní.
Formule 1 není jen o rychlosti a soupeření na trati, ale i o napjatých vztazích a osobních konfrontacích, které zůstávají v paměti dlouho po závodě. Bývalý komentátor Sky F1 Johnny Herbert si vzpomněl na nepříjemný moment s Fernandem Alonsem během přímého přenosu na Velké ceně Bahrajnu v roce 2016 a na další podobně napjaté situace, které přišly později, informuje PlanetF1.
V té době byl Alonso jezdcem McLarenu a Herbert působil jako komentátor Sky F1. Herbert vzpomíná, že mu Alonso tehdy řekl: „Opravdu jsi komentátor, protože nejsi mistr světa.“ Tato slova byla reakcí na Herbertovu poznámku ohledně Alonsova výbuchu při kritice „GP2 motoru“ během Velké ceny Japonska v roce 2015.
Herbert vysvětlil, že jeho cílem bylo jen profesionálně komentovat situaci: „Byl jsem tam, abych dělal svou práci a byl upřímný. Problém byl jeho způsob, jakým to řešil.“ Připomněl také, že napětí začalo už v Japonsku, kde Alonso kritizoval výkon motoru Hondy při domácím závodě: „A zejména že to bylo v Japonsku, domov Hondy, která se tehdy potýkala s problémy v McLarenu.“
Herbert vysvětlil, že jeho označení Alonsa za „toxického“ bylo reakcí na frustraci z jeho chování na trati: „Řekl jsem, že je velmi toxický. Ale stále mám obrovský respekt k tomu, co dokáže na trati. Je úžasný ve všem, co dělá.“ Podle něj šlo o profesionální kritiku, nikoli osobní útok.
Napětí mezi nimi pokračovalo i během samotného Bahrajnu. „Přišel a jen řekl: ‚Opravdu nevíš, o čem mluvíš, protože nejsi mistr světa.‘ A pak odešel,“ vzpomínal Herbert. Okamžik popsal jako velmi nepříjemný a přiznal, že pochopit Alonso pohled nebylo jednoduché: „Myslel jsem, že není správné kritizovat tým přes rádio, když tam pracuje tolik mladých lidí. Ale chápu, proč přišel tak, jak přišel.“
Situace mezi nimi zůstala napjatá i několik let poté. Herbert vzpomněl na setkání v Silverstonu 2024: „Šel jsem mu podat ruku a úplně mě ignoroval. Řekl jen: ‚Nemusíš se bát, už tu dlouho nebudu.‘ Lhal mi – stále je tu. Je to velmi nepříjemné, ale nemám k němu žádnou zášť.“
Herbert zdůraznil, že jeho kritika byla vždy motivována respektem k Alonsovým schopnostem: „Mám hodně respektu k tomu, co dokáže na trati. Měl by mít víc titulů, než má. Ale pořád je skvělý jezdec a stále jezdí brilantně.“
Alonso se nyní připravuje na sezonu F1 2026 s Aston Martinem, kde se znovu spojí s Hondou a čeká ho první monopost navržený pod Adrianem Neweyem. Herbertova zkušenost připomíná, že Formule 1 není jen o rychlosti, ale také o lidských vztazích, rivalitě a vzájemném respektu.
Herbertovy vzpomínky ukazují, jak vypadá zákulisí Formule 1, a připomínají, že i takoví jezdci jako Fernando Alonso mohou způsobit dlouhotrvající konflikty. Přestože jejich vztah zůstává napjatý, Herbert uznává Alonsovy výkony schopnosti a dodává: „Nemám vůči němu žádnou zášť. Jen si pamatuje určité momenty a drží si je.“
McLaren oznámil, že si roli rezervního jezdce Formule 1 rozdělí šampion Formule 2 a přední jezdec IndyCar. Tým tím potvrzuje důraz na kombinaci mladého talentu a mezinárodních zkušeností napříč šampionáty.
Bývalý komentátor Sky F1 Johnny Herbert se ohlédl za jedním z nejnapjatějších okamžiků své kariéry s Fernandem Alonsem. Přiznal, že živé vysílání dokáže přinést situace, které jsou nepředvídatelné a často velmi intenzivní.
Bývalý pilot F1 Daniel Ricciardo znovu posílil své vazby s automobilovým světem těsně před zajímavou událostí ve čtvrtek. I po ukončení závodní kariéry zůstává Ricciardo aktivní a nadále přitahuje pozornost fanoušků motorsportu.
Lando Norris uvedl, že souboje s Lewisem Hamiltonem patří mezi jeho největší výzvy ve Formuli 1. Tyto duely vnímá nejen jako motivaci, ale i jako ukazatel svého růstu a pokroku jako závodníka.
Aston Martin míří do sezóny 2026 s ambicí výrazně posunout své výkony díky novým pravidlům F1. I přes velké investice včetně Adriana Neweyho, Hondy a moderních zázemí zůstává otázkou, zda se potenciál promění ve výsledky.
Budoucnost jezdeckého trhu ve Formuli 1 visí na jediném jménu, a tím je Lewis Hamilton. Podle Dana Fallowse jeho rozhodnutí o pokračování kariéry určí, kdo zůstane, kdo odejde a jak se letos přeskupí celé vedení týmů.
První oficiální testy vozů pro sezonu F1 2026 se uskuteční koncem tohoto měsíce v Barceloně. Týmy zde poprvé prověří nové vozy podle letošních technických předpisů a naznačí možné favority nadcházející sezony.
Philippe Bianchi potvrdil, že motokára jeho zesnulého syna Julese byla nalezena, po tom co bylo z jejich domu odcizeno celkem devět motokár.
Max Verstappen prohlásil, že by se nikdy nepodřídil týmovým pokynům McLarenu tak, jak to v roce 2025 udělal Oscar Piastri. Jeho slova znovu otevírají debatu o roli týmových příkazů a rozdílných jezdeckých mentalitách ve Formuli 1.
Cadillac vstupuje do testů Formule 1 v Barceloně s ambicí zaujmout a udělat výrazný dojem svým novým designem. Tým se soustředí nejen na výkon, ale i na vizuální stránku, která má signalizovat jeho vážné ambice v šampionátu.
Alpine se po vzájemné dohodě rozloučí s Jackem Doohanem, který nebude součástí týmu od sezóny 2026. Končí tak kapitola jezdce vychovaného akademií Alpine a obě strany se otevírají novým směrům do budoucna.
Stefano Domenicali, prezident Formule 1 a bývalý šéf Ferrari, vyzývá tým, aby do sezóny 2026 vstoupil s pozitivní energií a jasným plánem. Podle něj je nyní pro Ferrari klíčové připravit se na nadcházející výzvy a neztratit motivaci.