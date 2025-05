Jistota pro Red Bull: Verstappenova smlouva na další sezónu je téměř stvrzená

Max Verstappen má ve smlouvě s Red Bullem klauzuli, která mu umožňuje odejít po sezóně 2025. Tato možnost ale zanikne, pokud se po Velké ceně Rakouska udrží mezi čtyřmi nejlepšími jezdci v šampionátu. Momentálně je třetí a pokud si i po Velké ceně Španělska udrží minimálně 50bodový náskok na páté místo, možnost odchodu už nebude platná.

Tato klauzule vznikla během loňských vnitřních změn v Red Bullu, kdy byla nejistota ohledně postavení Helmuta Marka. Nyní je ale tato osobní podmínka, která umožňovala odchod v případě Markova odchodu, neplatná a zůstává pouze sportovní kritérium, tedy Verstappenova pozice v šampionátu. Konečný termín pro rozhodnutí je konec června, tedy po závodě ve Spielbergu na domácí trati Red Bullu, informuje Motorsport.com.

Toto Wolff, šéf týmu Mercedes, o prodloužení smlouvy s Georgem Russellem řekl: „George a já máme naprostou shodu v tom, jak to bude probíhat. Nemáme ve zvyku něco zbytečně natahovat.“ Toto jednání je klíčové i kvůli spekulacím o možném přestupu Verstappena do Mercedesu, protože rozhodnutí Russella ovlivní, kam by se nizozemský šampion mohl vydat, pokud by Red Bull opustil. Zájem o Verstappena v Mercedesu rostl hlavně poté, co se jednání o Russellově smlouvě protáhla.

V zimě se hodně mluvilo také o zájmu Aston Martinu, kde média spekulovala o velké finanční nabídce, která měla Verstappena přilákat do britského týmu ve Silverstonu. Tyto zprávy ale postupně utichly a i Verstappenův zájem o změnu týmu klesl. „Momentálně jsem spokojený tam, kde jsem,“ uvedl stručně na otázky ohledně své budoucnosti.

Pokud si Verstappen udrží svou současnou pozici i po Velké ceně Španělska, jeho setrvání v Red Bullu pro sezonu 2026 bude téměř jisté. Stane se tak ještě před oficiálním termínem, kdy vyprší možnost odejít. V době, kdy přichází nová motorová éra a Red Bull plánuje vlastní motory vyvíjené s Fordem, je jeho setrvání v týmu klíčové. Stabilita jezdeckého složení je pro tým jednou z nejvyšších priorit.

Verstappen je nyní třetí v celkovém pořadí s 136 body za McLareny Landem Norrisem a Oscarem Piastrim. Čtvrtý je George Russell se 99 body a pátý Charles Leclerc má 79 bodů. Pokud se Verstappen udrží před touto hranicí, Red Bull získá jistotu v jedné z nejdůležitějších otázek nadcházející sezóny a jeho konkurenti přijdou o jednu z mála šancí získat největší hvězdu současné Formule 1.