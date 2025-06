James Vowles znovu podepsal: Williams míří zpět na vrchol

James Vowles podepsal nový dlouhodobý kontrakt a zůstává ve funkci šéfa týmu Williams. Tento krok potvrzuje důvěru týmu v jeho vedení a ambice do budoucna.

James Vowles, který přišel do Williamsu v roce 2023 z Mercedesu, kde vedl závodní strategii u několikanásobných mistrů světa, podepsal nový dlouhodobý kontrakt. Během své krátké éry v Grove vedl to, co tým sám označuje za „transformaci od základů“, díky níž Williams letos výrazně stoupá v pořadí konstruktorů.

„Jsem nadšený, že mohu podepsat novou smlouvu s Atlassian Williams Racing, kde se cítím jako doma od prvního dne,“ uvedl Vowles. „Tento ikonický tým mi už přinesl neuvěřitelné vzpomínky a všichni sdílíme ambici pokračovat v budování jeho odkazu a opět vyhrát mistrovské tituly.“

Pod Vowlesovým vedením Williams dosáhl po deseti závodech sezony 2025 páté příčky v Poháru konstruktérů s 55 body, což je nejlepší výsledek týmu od roku 2017. Přestože tým už nyní přiznává, že hlavní pozornost směřuje na vývoj vozu pro revoluční technické změny plánované na rok 2026, pokračuje v nastoleném vzestupu a sbírá body téměř v každém závodě.

Velkou zásluhu má Vowles i na příchodu zkušeného Carlose Sainze, kterého se týmu podařilo ulovit z konkurence středního pole po jeho odchodu z Ferrari. Sainz vytvořil silnou dvojici s Alexem Albonem a přináší cenné zkušenosti a stabilitu.

Předseda týmu Matthew Savage z Dorilton Capital řekl, že jsou velmi rádi, že se James Vowles rozhodl pokračovat s týmem a dokončit společný plán. Zdůraznil, že Vowles přinesl do Williamsu cenné zkušenosti, energii a schopné vedení, které tým potřebuje, aby se mohl vrátit mezi nejlepší v seriálu.

Williams se tak pomalu, ale jistě vrací mezi nejlepší, i když stále není úplně tam, kde chce být. Rok 2025 zatím potvrzuje správnost změn a nový kontrakt Vowlese dává týmu jistotu v pokračování této cesty.