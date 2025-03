James Vowles ve smíšených emocích: Williams dorovnal bodový zisk za celý rok 2024

Po pouhých třech závodech sezóny 2025, z nichž jeden byl sprint, Williams už vyrovnal svůj bodový zisk za celý loňský rok. Přestože tým dosáhl pozitivních výsledků, šéf James Vowles zůstává obezřetný ohledně postavení svého týmu na startovním roštu.

"Je skvělé, že jsme vyrovnali bodový zisk z loňského roku, ale mám smíšené pocity," řekl Vowles po čínské Grand Prix. "Nejprve mi to připomnělo, jak málo bodů jsme získali v roce 2024."

Tým si v současnosti připsal 17 bodů za závody v Austrálii a Číně. S Carlosem Sainzem, který se připojil k Alexi Albonovi, Williams již vyrovnal svůj bodový zisk za 24 závodů z loňského roku. Tento skok v výsledcích posadil Williams na čtvrté místo v šampionátu konstruktérů, což znamená, že tým je na stejné úrovni jako Ferrari.

V roce 2024 tým skončil na devátém místě kvůli 17 drahým nehodám a problémům s spolehlivostí, přičemž Sauber získal jen čtyři body. "Sainz se stále přizpůsobuje našemu vozu po přechodu z Ferrari na začátku sezóny, zatímco Albon pokračuje v silných výkonech," dodal Vowles.

Albon, který v Šanghaji dokončil závod na pátém místě, byl na jedné pit-stop strategii a krátce vedl závod – což Williams neviděl od roku 2015, kdy za volantem seděl Valtteri Bottas.

Přestože jsou výsledky velmi povzbudivé, Vowles varuje před přehnaným optimismem. "Je to opravdu těsný boj, vidíme to i na tabulce," varuje. "Haas má také slušný počet bodů, Aston Martin je silný, a my jsme byli ve kvalifikaci buď vyrovnaní, nebo za nimi. To je jasná připomínka, že musíme využít každý milisekundu, abychom se prosadili v tomto velmi těžkém boji středního pole."

Vowles zdůrazňuje, že Williams musí zůstat realistický: "Ve skutečnosti jsme byli loni devátí. Ano, auto bylo v dobrém stavu, ale nemůžeme se spoléhat na diskvalifikace ostatních. Musíme bojovat o body na základě našich vlastních zásluh."

V příštích letech tým zaměří své úsilí na změnu regulací v roce 2026, ale pokud dokáže využít svůj aktuální potenciál, mohl by získat důvěru a sebevědomí pro nadcházející sezóny.