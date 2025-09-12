Adrian Newey a jeho tajná výhoda: Co zjistil při sledování McLarenu

Adrian Newey, nový technický partner Aston Martinu, v sezóně 2025 pravidelně sledoval McLaren MCL39, aby se poučil od konkurence. Přestože se soustředí na vývoj vozu AMR26 pro pravidla 2026, jeho zkušenosti a schopnost analyzovat data výrazně posilují tým i přípravu jezdců.
Adrian Newey, legenda Formule 1 a jeden z nejúspěšnějších designérů v historii šampionátu, byl v této sezóně několikrát spatřen, jak na startovním roštu pečlivě sleduje McLaren MCL39. Byl zachycen při pozorování dominantního vozu McLarenu v Monaku a na britské GP. Podle zdrojů se Newey tímto způsobem snaží získat cenné poznatky od svých konkurentů, informuje PlanetF1.com.
Newey, který v březnu nastoupil do Aston Martinu jako technický partner a zároveň se stal akcionářem týmu, nyní vede vývoj prvního vozu stájí pro pravidla F1 2026. Nová pravidla přinesou například 50 procent elektrifikace, plně udržitelné palivo a aktivní aerodynamiku, což činí jeho práci klíčovou pro budoucnost týmu.
I když je Neweyho hlavním cílem vývoj vozu AMR26, nezůstává jen v dílně. Během několika závodů sezóny 2025 se objevil přímo u tratě, aby sledoval, jak soupeři řeší aerodynamiku a nastavení svých vozů. „Adrian se pravidelně dívá na ostatní týmy na startu závodu, protože ví, že se od nich může něco naučit,“ vysvětlil Ryan McGarva, bývalý mechanik Mercedesu.
Podle McGarvy je sledování konkurence klíčové pro úspěch v moderní Formuli 1. „Dříve rozhodovala hlavně data, dnes mají týmy téměř stejné informace. Rozdíl dělají lidé a jejich schopnost data správně analyzovat,“ vysvětlil.
McGarva také zdůraznil, že nejde jen o množství dat, ale o jejich správnou interpretaci. „Je důležité poznat, kdy data nesedí, a nejednat podle nich unáhleně. Síla týmu je stejně tak v lidech jako v informacích, které mají k dispozici.
Fernando Alonso, dvojnásobný mistr světa a jezdec Aston Martinu, popsal spolupráci s Neweym jako výjimečnou. „Strávíte s ním čas a učíte se, jak přemýšlí a jak přistupuje k problémům. Je to velmi speciální člověk, který vyžaduje čas, než ho plně pochopíte,“ řekl Alonso PlanetF1.com během GP Nizozemska.
Alonso také zdůraznil, že Newey aktivně připravuje tým i jezdce na nadcházející výzvy. „Vysvětluje, proč jeho návrhy prospívají týmu, vozu i nám jezdcům. Ukazuje, jak přistupovat k jednotlivým částem okruhu, vysvětluje rozdíly mezi kvalifikací a závodem a snaží se předvídat situace, které nás čekají v příští sezóně. Je neuvěřitelně poučný,“ dodal Alonso.
