James Vowles odhaluje, jak F1 dobývá americký trh a jak se mění sport

Šéf stáje Williams James Vowles v rozhovoru pro The Wall Street Journal otevřeně mluvil o rostoucím významu amerického trhu pro Formuli 1. Podle něj Spojené státy zažívají skutečný boom a sport se díky tomu mění zevnitř i zvenčí.

„Je to opravdu obrovský posun. Když se podíváte, kde jsme byli před deseti lety, F1 tehdy v USA ani pořádně neexistovala jako značka nebo sport,“ řekl Vowles. „A teď? Je to náš nejrychleji rostoucí trh. Čtvrtina všech týmových partnerů a sponzorů je z Ameriky. To mluví samo za sebe.“

Připomněl také, že vlastníci Williamsu, společnost Dorilton Capital, sídlí ve Spojených státech a tým zde má dokonce svou kancelář. Podle něj se tak Amerika stala klíčovou součástí identity moderní F1 – a to nejen z hlediska obchodu.

Přestože v kalendáři F1 přibyly americké závody a zájem fanoušků v USA prudce roste, na startovním roštu chybí skutečně úspěšný americký jezdec. Vowles však naznačil, že by se to v budoucnu mohlo změnit.

„Možná to někoho překvapí, ale podepsal jsem mladého jezdce, kterému je teď deset nebo jedenáct. Vyhrává všechno, co se v motokárách dá. A proto říkám, my skutečně hledáme talenty už od osmi let,“ uvedl.

Vowles zdůraznil, že v USA už nyní existuje několik mimořádně nadaných dětí, včetně jednoho, kterého má Williams v akademii, a dalšího, kterého si zajistil jiný tým. Jedním z nich je i Lucas Palacio, který se kvůli závodnímu růstu přestěhoval s rodinou do Evropy. Do F1 by se podle Vowlese mohl dostat zhruba za sedm let.

„Do amerických talentů investujeme doopravdy. Nejen slovně, ale finančně a systematicky. A budeme v tom pokračovat,“ uvedl.

Na závěr Vowles zmínil i současného amerického pilota Logana Sargeanta, který podle něj sice ukázal záblesky rychlosti, ale ve světovém měřítku zatím nedosahoval potřebné úrovně.

„Nestačí mít americký pas. Potřebujete být opravdová hvězda. Musíte umět vyhrávat. Teprve pak může přijít opravdový průlom,“ uzavřel.