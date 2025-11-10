Jak Red Bull zvládl chaos v Brazílii: Laurent Mekies odhaluje riskantní strategii

Laurent Mekies přiblížil strategii Red Bullu během brazilského víkendu, kdy tým zvolil odvážné nastavení vozu.
Max Verstappen prožil dramatický obrat během víkendu v Brazílii, když po vyřazení už v Q1 v sobotní kvalifikaci předvedl závodní tempo hodné vítěze a dojel celkově třetí. Red Bull přes noc provedl výrazné změny na jeho voze, které nakonec proměnily start z pit lane v působivý výkon na pódiu.
Laurent Mekies vysvětlil, že strategie založená na riziku byla klíčová. „Musíme riskovat, pokud chceme vyhrávat,“ řekl po PlanetF1. „Někdy se to vyplatí, jindy ne, ale je to součástí našeho stylu závodění.“
Už od začátku víkendu tým čelil komplikacím. Formát Sprint víkendu v Interlagosu znamenal pouze 60 minut tréninku před kvalifikací do sprintu, což neumožnilo RB21 najít ideální nastavení. Výsledek byl viditelný už v kvalifikaci, kde Verstappen zajel šesté místo a ve sprintu dojel čtvrtý.
Ve startovním poli se čtyřnásobný mistr světa nedokázal držet s trojicí nejrychlejších vozů, přičemž zisky pozic přišly hlavně díky startovnímu manévru kolem Fernanda Alonsa a následnému odstoupení Oscara Piastriho.
Po sprintu se Red Bull rozhodl pro další změnu nastavení, ale tato volba se ukázala jako nesprávná. „Nic nefungovalo, auto nemělo přilnavost, abych se dostal z Q1,“ přiznal Verstappen.
Přesto tým neztratil naději. Přes noc porušili pravidla parc fermé a provedli další změny na voze, včetně nové pohonné jednotky Honda. Start z boxové uličky sice snížil šance na pódiové umístění, ale Holanďan dokázal nejen dojet třetí, ale i předjet Piastriho a krátce se během závodu dotknout i vedoucích pozic.
„Musíme Maxovi pogratulovat k fantastickému výkonu,“ dodal Mekies. „V loňském roce vyhrál z P17 na vodě a tentokrát dojet třetí z pit lane na suché trati je stejně senzační.“
Red Bull během víkendu závodil vlastně se třemi různými verzemi RB21, a jak Mekies vysvětlil, právě tyto obtíže týmu pomáhají učit se a zlepšovat analýzu vozu. „Nejvíc se naučíte ve chvílích, kdy selžete, ne v těch snadných okamžicích,“ řekl. „Tým v Milton Keynes i tady na okruhu se ptá těžké otázky a zlepšuje své postupy.“
Verstappenův závodní výkon by mohl vypadat ještě jinak, pokud by jeho strategie nezačala být narušena pomalým defektem pneumatiky způsobeným úlomky na trati. Přítomnost virtuálního safety caru však minimalizovala ztrátu času při zastávce v boxech a Holanďan mohl pokračovat v progresivním postupu polem.
„Možná bychom udělali několik kol jinak, možná by nebyla potřeba poslední zastávka,“ přiznal Mekies. „Ale spekulace a teorie nezískávají závody. Je to součást hry a Max odvedl fantastickou práci, auto bylo živé a připravené bojovat o pódium.“
Laurent Mekies přiblížil strategii Red Bullu během brazilského víkendu, kdy tým zvolil odvážné nastavení vozu.
Charles Leclerc po závodě v Brazílii nešetřil zklamáním a kriticky zhodnotil incident, který ukončil jeho nadějný víkend.
Max Verstappen po závodě ocenil tým Red Bull za „neuvěřitelný výsledek“ po startu z pitlane. Dokázal se rychle prosadit vpřed a vyzdvihl práci týmu, která pomohla proměnit náročný začátek v silný výkon.
Lewis Hamilton popsal svůj první rok u Ferrari jako a přiznal, že poslední víkend pro něj nebyl snadný. Sedminásobný mistr světa tak dál čeká na moment, kdy se jeho přestup k italské stáji začne skutečně vyplácet.
Lando Norris navýšil vedení v šampionátu před Oscarem Piastrim po silném výkonu v Brazílii. Max Verstappen však na Interlagosu zazářil a znovu ukázal své kvality.
Oscar Piastri i po nehodě ve sprintu a čtvrtém místě v kvalifikaci v Brazílii zůstává přesvědčen, že může získat titul mistra světa F1.
Max Verstappen odstartuje závod na Interlagosu z boxové uličky poté, co byl už v Q1 vyřazen z kvalifikace. Red Bull po neúspěchu provedl změny v nastavení vozu, což šampiona čeká náročná stíhací jízda.
Lewis Hamilton opouštěl Interlagos po kvalifikaci s viditelným zklamáním, když se musel spokojit s 13. místem.
Lando Norris opět ukázal skvělou formu během napínavé kvalifikace na okruhu Interlagos. Britský jezdec naznačil, že v boji o titul mistra světa bude i nadále patřit mezi hlavní favority.
Oscar Piastri havaroval za mokrých podmínek na Interlagosu, což mu výrazně zkomplikovalo boj o titul a zvětšilo náskok jeho týmového kolegy v průběžném pořadí šampionátu.
Gabriel Bortoleto havaroval během brazilského sprintu a jeho vůz utrpěl vážná poškození. Pilot byl preventivně odeslán do lékařského centra .
Lando Norris v Brazílii zvládl napínavý sprint s bravurou, když odolal dravému útoku Kimiho Antonelliho a dojel si pro vítězství. Zatímco Brit potvrdil své mistrovské ambice, jeho největší soupeř v boji o titul Oscar Piastri skončil po nehodě mimo hru a způsobil přerušení závodu červenými vlajkami.