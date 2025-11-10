Drsná slova Charlese Leclerca po kolizi v Brazílii: Jasně ukázal na viníky

Charles Leclerc po závodě v Brazílii nešetřil zklamáním a kriticky zhodnotil incident, který ukončil jeho nadějný víkend.
Charles Leclerc opouštěl Interlagos s velkým zklamáním, stejně jako jeho týmový kolega Lewis Hamilton. Po nadějném startu do Velké ceny Brazílie skončil jeho závod už v šestém kole, když se stal nevinnou obětí kolize mezi Kimim Antonellim a Oscarem Piastrim. Pro Ferrari to znamenalo dvojité odstoupení, protože Hamilton skončil kvůli poškozenému podvozku a Leclerc po zásahu do levého předního kola.
K incidentu došlo v technickém úseku tratě, kde se Piastri pokusil o odvážné předjetí po vnitřní straně Antonelliho Mercedesu. Australan však ztratil kontrolu nad vozem a kontakt s Antonellim poslal Mercedes mladého Itala přímo do Leclercova Ferrari. Monačan tak neměl šanci reagovat a jeho naděje na pódium skončily v prachu brazilského asfaltu.
Zatímco Piastri byl za svůj podíl potrestán desetisekundovou penalizací a dvěma body do superlicence, Leclerc měl na celou situaci odlišný názor. Z opakovaných záběrů podle něj nebyl viníkem pouze pilot McLarenu. „Je to škoda. Vedlejší škody incidentu mezi Oscarem a Kimim, kde podle mě Kimi nese stejný díl viny jako Oscar,“ prohlásil po závodě.
„Pro mě je to padesát na padesát. Oscar byl až příliš optimistický a Kimi projížděl zatáčku, jako by tam Oscar vůbec nebyl. Kvůli tomu se srazili a trefili mě,“ dodal rozčarovaný Leclerc, kterému nezbývalo než sledovat záznam kolize z velké obrazovky u trati.
FIA při hodnocení incidentu vycházela z pravidla, že při pokusu o předjetí po vnitřní straně musí mít jezdec svou přední nápravu alespoň na úrovni zrcátka soupeře a zároveň musí mít vůz plně pod kontrolou. Podle komisařů Oscar Piastri tato kritéria nesplnil.
Charles Leclerc však s rozhodnutím nesouhlasil a tvrdil, že situace byla složitější, než jak ji posoudili rozhodčí. Podle něj šel Piastri do zatáčky s přílišnou vervou, zatímco Kimi Antonelli zřejmě nepočítal s tím, že se někdo pokusí o útok po vnitřní straně. Právě tato kombinace podle Leclerca vedla ke kolizi všech tří vozů.
Pro Ferrari znamenal brazilský víkend těžkou ránu. Oba jezdci závod nedokončili, zatímco Mercedes i Red Bull získali důležité body. Stáj z Maranella se tak propadla v Poháru konstruktérů na čtvrté místo, jen tři body za Red Bull, ale s výraznější ztrátou na druhý Mercedes.
„Je to velmi frustrující, zvlášť když bojujeme o druhé místo v Poháru konstruktérů,“ uvedl po závodě Leclerc. „Jsme jediní, kdo dnes závod nedokončil, a to nás stojí hodně.“
Velká cena Brazílie tak pro Ferrari představuje další zklamání v sezóně, která začínala s velkými ambicemi, ale postupně se mění v sérii nevyužitých příležitostí a ztracených bodů.
