Jacques Villeneuve varuje: Oscar Piastri musí zůstat soustředěný

Oscar Piastri si po Holandské Grand Prix drží pohodlný náskok 34 bodů před týmovým kolegou Landem Norrisem, což je největší rozdíl mezi prvním a druhým místem v letošní sezóně. Přesto bývalý mistr světa a dnes komentátor Jacques Villeneuve varuje, že australský jezdec nesmí při obhajobě vedení polevit. „Jeho šampionát je teď v jeho rukou. To je úplně jiná situace,“ uvedl Villeneuve pro Sky Sports F1.
Piastri převzal vedení šampionátu již v pátém závodě sezóny, přestože Norris začal sezónu skvěle vítězstvím v Austrálii. Od té doby australský mladík tvrdě bojoval, zatímco jeho týmový kolega se snažil držet krok a získat body potřebné k obhajobě vedení.
Před letní přestávkou v srpnu vyhrál Norris tři ze čtyř závodů, což mu dodávalo sebevědomí a dobrou formu. To bylo vidět i během tréninků na Holandskou Grand Prix, kde byl Norris pravidelně rychlejší než Piastri.
Nakonec však Norris v Zandvoortu nedosáhl ani na bod, protože ho v závěru zastavila technická porucha. Piastri tak získal výrazný náskok a šampionát se nyní zdá být v jeho rukou. Villeneuve upozorňuje, že velký náskok může být dvousečný meč. „Je tu tendence jezdit více defenzivně, což může vést k chybám, nebo se stát, že se jezdec stane trochu líným,“ vysvětlil Villeneuve.
Podle Villeneuvea bude zajímavé sledovat, jak Piastri zvládne tuto novou situaci, protože ještě nikdy neměl tak pohodlný náskok. „Viděli jsme jezdce, kteří kvůli malému polštáři začali měnit styl jízdy a ztráceli body, protože to přinášelo dodatečný tlak. Teď bude záležet na tom, jak se s tím Piastri vypořádá,“ dodal.
V tuto chvíli vše nasvědčuje tomu, že Piastri si udrží pevnou pozici, což potvrzuje i komentátor Sky Sports Martin Brundle. „Na rozdíl od svého týmového kolegy je Piastri opravdu stabilní ve svých výkonech a dokáže zachovat klidnou hlavu, když tlak narůstá,“ řekl Brundle.
Villeneuve však připomíná, že i ti nejlepší jezdci dokázali ztratit náskok, když se tlak zvyšoval. Jak se Piastri vypořádá s tlakem v posledních devíti závodech sezóny, bude rozhodující pro jeho místo v historii Formule 1. „Teď záleží na jeho schopnosti udržet koncentraci a nepolevit,“ uzavřel Villeneuve.
