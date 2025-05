Jacques Villeneuve nešetří kritikou: McLaren se bojí podle něj vyhrávat

Na trati v Imole podlehl McLaren síle Red Bullu a Maxe Verstappena, přestože Lando Norris v závěru vyvíjel tlak. Britská stáj odjíždí poražena, ale s jasným vzkazem, že patří do boje o čelo.

Mistr světa Formule 1 z roku 1997 Jacques Villeneuve nešetřil kritikou na adresu McLarenu poté, co Max Verstappen při Grand Prix Emilia Romagna s přehledem předjel z pole position startujícího Oscara Piastriho a bez většího odporu si dojel pro vítězství.

Šéf Red Bullu Christian Horner po závodě přiznal, že ho překvapil výrazný výkonnostní rozdíl mezi Verstappenem a dvojicí McLarenu. Během závodu se navíc McLaren dlouho rozmýšlel, zda neprohodit pořadí mezi Norrisem a Piastrim, přestože Australan měl starší pneumatiky. Podle Villeneuva právě nedostatek rozhodnosti připravil tým o šanci na lepší výsledek.

„McLaren ukazuje slabost. Neprojevují sílu, jakou Red Bull předvádí rok co rok,“ řekl Villeneuve pro Sky Sports F1. „Jako by se báli být agresivní v cestě za titulem a báli se postavit Piastrimu. Je to opravdu zvláštní.“

Villeneuve nešetřil kritikou ani směrem k samotnému Piastrimu: „Zaspal v první zatáčce. Neměl z ní vyjíždět druhý, a pak neměl ani tempo. Norris byl rychlejší.“

Podle Villeneuva bylo naprosto zřejmé, že Norris díky výhodě v pneumatikách Piastriho brzy předjede. „Bylo na sto procent jisté, že ho dostane. Tak proč ho zbytečně tři kola zdržovat a nepustit ho dopředu, aby měl šanci bojovat s Verstappenem?“

Vítězství Verstappena znamená, že Piastriho náskok v šampionátu se ztenčil na 22 bodů, Norris na svého týmového kolegu ztrácí 13 bodů. Villeneuve si myslí, že McLaren nedostatkem týmové režie hraje Verstappenovi do karet.

„Verstappen bojuje o titul. Neměli byste mu darovat vítězství. To jsou další body pro něj,“ upozorňuje. „McLaren má auto, se kterým by měl mířit na první a druhé místo. Cokoliv jiného je zklamání. Přesto se zdá, že jsou spokojení s druhým a třetím místem. A to je ta slabost.“

Villeneuve kritizoval i strategické rozhodnutí v závodě. Když Norris zůstával na trati déle, McLaren ho podle něj stáhl zbytečně brzy: „Rozhodli se jet dlouho. Měli tempo. Tak proč ho stahovat dřív? Je to, jako by se báli riskovat.“

Podle něj tým také nevyužil virtuální safety car. I když se to nakonec výsledkově neprojevilo, Villeneuve vidí za rozhodnutími týmu opatrnost místo touhy po vítězství: „Chybí tam přístup typu jdeme si pro to.“