Jacques Villeneuve hodnotí novou posilu Cadillacu

Jacques Villeneuve upozornil, že Cadillac bude muset doufat, že najde jezdce srovnatelného s Valtterim Bottasem z Mercedesu. Klíčové bude, aby druhý pilot doplnil Bottasovy zkušenosti a stabilitu pro dosažení špičkových výsledků.
Po dlouhých měsících spekulací bylo konečně potvrzeno, že Valtteri Bottas a Sergio Pérez se stanou prvními jezdci Cadillacu ve Formuli 1. Jacques Villeneuve zdůraznil, že pro nový tým je klíčová zkušenost. „Zkušenost je důležitá, když jste nový tým, ale existují různé druhy zkušeností,“ řekl Villeneuve pro Sky Sports. „Dobrá zkušenost a špatná zkušenost. Zkušenost neznamená, že jste rychlý nebo skvělý, ale Bottas vyhrál proti Lewisovi a hodně přispěl k posunu Mercedesu dopředu.“
Podle Villeneuveho však ne každá zkušenost přináší stejnou hodnotu. „Bylo to těžké v Sauberu, myslím, že tam ztratil zájem. Pokud ale vezmete Bottase z Mercedesu, je to skvělé a má také image. Perez vyhrál a přináší i peníze,“ doplnil kanadský mistr světa z roku 1997.
Potvrzení Bottase a Péreze ukončilo spekulace o možnosti, že by Cadillac vsadil na amerického jezdce. Naomi Schiff však považuje volbu zkušených pilotů za rozumnou. „Mnozí očekávali, že tým sáhne po mladším nebo americkém jezdci, ale podle mě udělali správně. Do sezóny 2026 je spousta neznámých a tito zkušení jezdci přinesou týmu hodnotné informace,“ vysvětlila.
Villeneuve vyzdvihl výhodu kombinace zkušeností obou jezdců. „Jsou to dva jezdci, kteří pracovali u různých týmů, s různými motory a šasi. To jim poskytne obrovské množství dat, se kterými mohou pracovat. Myslím, že je to správná cesta. Méně otazníků, více sponzorství a známé faktory dělají tým vážnějším,“ dodal.
Bottas si navíc získal respekt mezi kolegy. Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton ho v dubnu chválil: „Nemusím mluvit o jeho talentu, protože ten ukázal během kariéry. Ale je to jeden z nejupřímnějších, pravděpodobně nejvtipnějších a nejautentičtějších Finů, se kterými jsem pracoval. Práce s ním mi chybí.“
Hamilton zároveň vyzdvihl zkušenosti Péreze. „Myslím, že vybrali správné lidi. Sergio má také velké zkušenosti a znalosti, které oba přinášejí ze dvou skvělých týmů, jim pomohou rychleji postupovat,“ dodal.
Villeneuve zdůraznil, že spojení talentu, zkušeností a finančních prostředků bude pro nový tým zásadní, pokud chce rychle dosáhnout stability a konkurovat konkurenci. „Důležité je mít správné zkušenosti a umět je efektivně využít. Cadillac nyní získal jezdce, kteří týmu umožní rychlejší start a pomohou se vyhnout běžným problémům nováčků,“ uzavřel kanadský mistr světa.
Carlos Sainz označil znovuvybudování Williamsu na vítězný tým za svůj „životní projekt“ a zdůraznil, že je připraven do toho vložit vše. Jeho cílem není jen osobní úspěch, ale návrat celé stáje mezi nejlepší v F1.
Po vítězství na okruhu v Monze, který byl pro Red Bull v roce 2024 nejproblematičtější, zůstává Helmut Marko optimistický. Věří, že tým dokáže uspět i na dalších náročnějších tratích ve zbytku kalendáře.
Oscar Piastri po GP Itálie potvrdil svou loajalitu k McLarenu a zdůraznil, že důvěra v tým je pro něj důležitější než osobní ambice získat titul mistra světa.
Toto Wolff uznal, že Lewis Hamilton projevuje své emoce naplno, ale jeho výroky po Velké ceně Maďarska označil za nepovedený moment.
Max Verstappen nebude tuto neděli závodit na Nürburgringu. Přestože od komise získal potřebné povolení DMSB Permit A, podle informací se rozhodl ihned odcestovat zpět domů. Jeho krok vyvolává spekulace o dalších plánech a přípravách nizozemského šampiona.
Max Verstappen si v sobotu odbyl premiéru v závodech GT na legendární Nordschleife a okamžitě ukázal, že dokáže držet tempo i mimo monoposty F1. Jeho debut vzbudil velkou pozornost, přestože formální podmínky pro plnohodnotnou licenci ještě nesplnil.
Tým Williams uspěl se svou žádostí o přezkum desetisekundové penalizace, kterou ve Velké ceně Nizozemska obdržel Carlos Sainz.
Lewis Hamilton ocenil, že Cadillac od roku 2026 vstoupí do Formule 1, vidí v tom příležitost pro větší rozmanitost a posílení soutěživosti šampionátu.
Isack Hadjar zůstává hlavním kandidátem na postup do Red Bullu pro sezonu 2026, zatímco týmový šéf Laurent Mekies hodnotí situaci Yukiho Tsunody.
James Vowles přiblížil okolnosti přezkoumání trestu Carlose Sainze a vysvětlil co celý proces obnáší a proč se zdržel.
Adrian Newey, nový technický partner Aston Martinu, v sezóně 2025 pravidelně sledoval McLaren MCL39, aby se poučil od konkurence. Přestože se soustředí na vývoj vozu AMR26 pro pravidla 2026, jeho zkušenosti a schopnost analyzovat data výrazně posilují tým i přípravu jezdců.