Jacques Villeneuve hodnotí novou posilu Cadillacu

Valtteri Bottas a Sergio Pérez
Valtteri Bottas a Sergio Pérez, foto: Cadillac
Michael Zelinka DNES 15:09
Jacques Villeneuve upozornil, že Cadillac bude muset doufat, že najde jezdce srovnatelného s Valtterim Bottasem z Mercedesu. Klíčové bude, aby druhý pilot doplnil Bottasovy zkušenosti a stabilitu pro dosažení špičkových výsledků.

Po dlouhých měsících spekulací bylo konečně potvrzeno, že Valtteri Bottas a Sergio Pérez se stanou prvními jezdci Cadillacu ve Formuli 1. Jacques Villeneuve zdůraznil, že pro nový tým je klíčová zkušenost. „Zkušenost je důležitá, když jste nový tým, ale existují různé druhy zkušeností,“ řekl Villeneuve pro Sky Sports. „Dobrá zkušenost a špatná zkušenost. Zkušenost neznamená, že jste rychlý nebo skvělý, ale Bottas vyhrál proti Lewisovi a hodně přispěl k posunu Mercedesu dopředu.“

Podle Villeneuveho však ne každá zkušenost přináší stejnou hodnotu. „Bylo to těžké v Sauberu, myslím, že tam ztratil zájem. Pokud ale vezmete Bottase z Mercedesu, je to skvělé a má také image. Perez vyhrál a přináší i peníze,“ doplnil kanadský mistr světa z roku 1997.

Potvrzení Bottase a Péreze ukončilo spekulace o možnosti, že by Cadillac vsadil na amerického jezdce. Naomi Schiff však považuje volbu zkušených pilotů za rozumnou. „Mnozí očekávali, že tým sáhne po mladším nebo americkém jezdci, ale podle mě udělali správně. Do sezóny 2026 je spousta neznámých a tito zkušení jezdci přinesou týmu hodnotné informace,“ vysvětlila.

Max Verstappen vyhrál GP Itálie

Přišlo znovuzrození Red Bullu? Helmut Marko věří v další úspěchy

Villeneuve vyzdvihl výhodu kombinace zkušeností obou jezdců. „Jsou to dva jezdci, kteří pracovali u různých týmů, s různými motory a šasi. To jim poskytne obrovské množství dat, se kterými mohou pracovat. Myslím, že je to správná cesta. Méně otazníků, více sponzorství a známé faktory dělají tým vážnějším,“ dodal.

Bottas si navíc získal respekt mezi kolegy. Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton ho v dubnu chválil: „Nemusím mluvit o jeho talentu, protože ten ukázal během kariéry. Ale je to jeden z nejupřímnějších, pravděpodobně nejvtipnějších a nejautentičtějších Finů, se kterými jsem pracoval. Práce s ním mi chybí.“

Hamilton zároveň vyzdvihl zkušenosti Péreze. „Myslím, že vybrali správné lidi. Sergio má také velké zkušenosti a znalosti, které oba přinášejí ze dvou skvělých týmů, jim pomohou rychleji postupovat,“ dodal.

Villeneuve zdůraznil, že spojení talentu, zkušeností a finančních prostředků bude pro nový tým zásadní, pokud chce rychle dosáhnout stability a konkurovat konkurenci. „Důležité je mít správné zkušenosti a umět je efektivně využít. Cadillac nyní získal jezdce, kteří týmu umožní rychlejší start a pomohou se vyhnout běžným problémům nováčků,“ uzavřel kanadský mistr světa.

