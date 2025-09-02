Jacques Villeneuve hájí Lewise Hamiltona: I pár kapek může být rozhodujících

Lewis Hamilton v Holandsku
Lewis Hamilton v Holandsku, foto: Scuderia Ferrari
Josef Mráček DNES 13:32
Bývalý mistr světa Jacques Villeneuve vyjádřil podporu Lewisovi Hamiltonovi poté, co sedminásobný šampion havaroval na mokré trati v Zandvoortu.

Bývalý mistr světa Formule 1 Jacques Villeneuve se postavil na obranu Lewise Hamiltona po katastrofickém závodě v Zandvoortu, kde sedminásobný šampion havaroval v zatáčce číslo tři. Villeneuve viní z havárie především náročné podmínky, nikoli chybu jezdce, a své názory sdílel během vysílání Sky Sports F1.

Hamiltonův závod skončil dříve, než očekával, když ztratil kontrolu nad vozem na mokré malované části klopené zatáčky. V té chvíli jel na sedmém místě a lehký déšť začal zasahovat trať.

„I pár kapek deště může být rozhodujících. Všichni jsme se s tím už někdy setkali,“ vysvětlil Villeneuve. „Jedete, jako by byla trať suchá, a najednou ztratíte kontrolu.“

Hamilton se snažil dohnat svého bývalého týmového kolegu George Russella na středně tvrdých pneumatikách, ale již 23. kolo znamenalo zásadní poškození přední části vozu po nárazu do bariéry, což okamžitě ukončilo jeho závod.

„To, jak sklouzl, ukazuje, že šlo jen o náhlou ztrátu přilnavosti. Na malovaném povrchu byla trocha vody a Hamilton se tím nechal nachytat. Stačilo, že se lehce dotkl bariéry, a závod byl u konce,“ vysvětlil Villeneuve.

Pro Hamiltona šlo o první odstoupení sezóny s Ferrari, což přidalo k náročnému období, během kterého byl jezdec otevřeně kritický ke svým výkonům. Přesto byl Hamilton po závodě pozitivní ohledně zlepšení vozu.

„Bylo to pro mě úplně překvapivé, ztratil jsem zadek nahoře na bankované zatáčce, a to bylo vše. Kromě toho byl víkend opravdu solidní. Cítím, že jsem udělal pokrok, celkově, a můj přístup i všechno ostatní,“ řekl Hamilton. „Odejít s nulou je samozřejmě bolestivé, ale cítím se mentálně v pořádku. Bylo toho hodně pozitivního. Cítil jsem, že dělám pokroky, že doháním auto před sebou. Je to těžké, mít takový výsledek.“

„Ale závodím už tak dlouho, měl jsem Bůh ví kolik závodů. Můžete to pravděpodobně spočítat na jedné ruce, kolikrát se něco podobného stalo,“ dodal Hamilton, čímž poukázal na vzácnost incidentu navzdory jeho dopadům na aktuální sezónu.

