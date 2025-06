Isack Hadjar otevřeně o své budoucnosti: „Na Red Bull se ještě necítím“

Francouzský nováček Isack Hadjar naznačil, že by rád dokončil svou první sezonu ve Formuli 1 v barvách Racing Bulls. Po slibném začátku ročníku 2025 si buduje silnou pozici v týmu a svými výkony si říká o dlouhodobější důvěru vedení stáje. Hadjar tak dává jasně najevo, že si svou šanci v F1 hodlá udržet až do konce sezony a ideálně i dál.

Francouzský jezdec týmu Racing Bulls Isack Hadjar přiznal, že se zatím necítí připravený na přesun do hlavního týmu Red Bullu a raději by pokračoval ve svém současném vývoji.

Vicemistr Formule 2 z loňského roku patří k nejvýraznějším nováčkům sezony 2025. Momentálně mu patří deváté místo v šampionátu jezdců a získal 21 z celkových 28 bodů svého týmu.

Jeho působivá forma vyvolala spekulace, že by mohl být dalším jezdcem v pořadí na povýšení do hlavního týmu Red Bullu, možná už v příštím roce. Vzhledem k tomu, že Max Verstappen je jen jeden trestný bod od zákazu startu, mohl by Hadjar dostat šanci dokonce ještě dříve. Přesto ale zůstává opatrný.

„Určitě se necítím připravený, to je fakt,“ řekl Hadjar před Velkou cenou Kanady v Montrealu, informuje Autosport. „Je dobré sbírat zkušenosti tam, kde právě jsem. Každý víkend si to užívám a hodně se učím.“

„Baví mě řídit tenhle vůz, takže uvidíme, co přinese budoucnost. Jako jezdec Red Bull Junior programu je přirozené mířit výš.“

Hadjar také připustil, že při pohledu na osudy svých současných i bývalých týmových kolegů Liama Lawsona a Jukiho Cunody, kteří se v minulosti potýkali s problémy po povýšení, by unáhlený krok nemusel být tím nejlepším pro jeho kariéru.

„To je fér říct. Liam i Juki jsou kvalitní jezdci, takže je logické to tak vnímat,“ dodal. „Jediné, co mě opravdu zajímá, je, jaké by to bylo závodit vedle Maxe.“

Na otázku, co mu podle jeho pocitu zatím chybí k tomu, aby byl připravený na další krok, odpověděl: „Možná jsem zatím neměl zkušenost s obtížným autem.“

„Auta, která jsem řídil, byla velmi konzistentní a snadno ovladatelná. Neměl jsem víkend, kdy by se auto chovalo opravdu špatně. Nezažil jsem situaci, kdy bych musel během pár dnů najít cestu z ničeho k výsledku.“

„Také po technické stránce se mohu ještě zlepšit, pochopit víc, co auto F1 skutečně potřebuje, aby bylo rychlé. Surovou rychlost buď máte, nebo ne. Ale všechno ostatní je to, co dělá rozdíl,“ uzavřel.