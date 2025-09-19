Fernando Alonso a statistiky, které ho pronásledují

Fernando Alonso říká, že během své dlouhé kariéry ve Formuli 1 zažil jak chvíle štěstí, tak i smůly, a celkově se podle něj tyto momenty vyrovnaly. Otevřeně ale přiznává, že nejvíc ho stále tíží fakt, že na další vítězství v závodě Grand Prix čeká už velmi dlouho.
Fernando Alonso je známý svými emotivními rádiovými hláškami, v nichž si občas posteskl na smůlu, která ho v závodech pronásleduje. V chladnějším pohledu ale sám uznává, že v součtu se mu štěstí i smůla během dlouhé kariéry ve Formuli 1 vyrovnaly. Přesto dodává, že fakt, že na další vítězství v Grand Prix čeká už více než deset let, v jeho bilanci zůstává výrazným šrámem.
Například nedávný závod v Monze skončil pro Španěla předčasně. Alonso musel odstoupit, když mu po průjezdu přes obrubník v šikaně Ascari prasklo přední zavěšení. Jak však později vysvětlil, pravým důvodem nebyl agresivní nájezd, ale kámen, který zavěšení zasáhl už v úvodu závodu: „Věděl jsem, že to nebylo kvůli obrubníku, šlo prostě o selhání zavěšení. Pokud to nebyla výrobní nebo kvalitativní vada, je to lepší. Byla to jen smůla, protože kámen trefil část vozu, která prostě nebyla dostatečně odolná.“
Alonso k tomu dodal, že šance na podobnou poruchu je mizivá: „Myslím, že je to jedna z deseti milionů situací. Takže doufám, že v deseti milionech závodů přijde další podobný problém.“ Smířlivě tak konstatuje, že určité věci se prostě nedají ovlivnit.
Letos v Imole zažil Fernando Alonso další zklamání. Kvůli špatně načasované fázi Virtual Safety Caru přišel o cenné body z pátého místa. V emocích tehdy označil sám sebe za „největšího smolaře na světě“. Po závodě ale uznal, že šlo spíše o „nespravedlivý“ moment, který je součástí motorsportu. „Dobrá i špatná smůla, myslím, že je to 50 na 50,“ říká dnes. „Když máte za sebou přes 400 závodů, některé jsou šťastné, jiné méně, ale nakonec se to vyrovná.“
Alonso zároveň připomněl, že štěstí mu už v kariéře několikrát pomohlo. Například při jeho druhém vítězství v Le Mans, kde jeho tým těžil z defektu soupeře těsně před cílem. Ve Formuli 1 se mu ale podobný obrat štěstěny zatím nepoštěstil. „Více než deset let bez výhry, to mi prostě nezní správně,“ přiznává dvojnásobný mistr světa.
Naděje upírá k současnému působení u Aston Martinu. V příští sezóně totiž poprvé usedne do monopostu navrženého legendárním Adrianem Neweym. Pokud bude vůz konkurenceschopný, Alonso věří, že se dočká zaslouženého výsledku. „Nepotřebujeme extra štěstí, stačí normální. Pokud budeme mít dobré auto, pak se vše vrátí do normálu,“ uzavírá zkušený Španěl.
