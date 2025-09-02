Isack Hadjar v boji s Maxem Verstappenem: Red Bull vydal jasné stanovisko

Red Bull potvrdil, že Isack Hadjar měl při GP Holandska volnou ruku a mohl útočit na Maxe Verstappena. Šéfové týmů jasně odmítli, že by existovala jakákoli interní dohoda o držení pozice.
Vedoucí představitelé týmů Red Bull a Racing Bulls odmítli spekulace, že by Isack Hadjar měl během Holandské Grand Prix jen držet pozici za Maxem Verstappenem, když získal své první pódiové umístění ve Formuli 1.
Hadjar startoval z druhé řady po boku Verstappena a celý závod jej sledoval v těsném závěsu, snažíc se v závěrečné fázi závodu vyvíjet tlak a bojovat původně o třetí místo. Po odstoupení Landa Norrise se souboj změnil na boj o druhou příčku, což znamenalo historický úspěch pro dvacetiletého nováčka.
Francouzský jezdec se krátce dostal do vzdálenosti, kdy mohl Verstappena předjet, ale nebyl dost rychlý, aby skutečně útočil, protože Max v kritických okamžicích zvyšoval tempo. Přesto vedení obou týmů odmítlo tvrzení, že by měl Hadjar jen držet pozici.
Když byl Peter Bayer, CEO Racing Bulls, dotázán rakouskou stanicí ORF na možnou dohodu mezi dvěma týmy Red Bullu, jasně odmítl. „Ne, absolutně ne. Naopak, jako menší tým chceme velkým týmům dělat tlak. Pokud by měl rychlost, určitě by útočil. Max jen šetřil pneumatiky a jakmile viděl Isacka blíž, zrychlil a udržel odstup. Nakonec měli oba podobné tempo, ale pokud se naskytne příležitost, půjdeme do toho, to slibuji.“
Poradce Red Bullu Helmut Marko uvedl, že podobný scénář ani nepřemýšlel, ale zdůraznil, že Red Bull by do situace nezasahoval, pokud by vše zůstalo fair a bez kolizí. Šéf Red Bullu Laurent Mekies teorii rovněž jednoznačně odmítl. „Kdyby mu nebylo dovoleno předjet, bylo by to ilegální. Takže odpověď je ano, smí. A připomínám, že v minulém závodě jsme skončili za Racing Bulls v Budapešti.“
Bayer připomněl, že šesté pódiové umístění týmu Anglo-Italské stáje mělo ještě větší hodnotu vzhledem k problémům, které tým řešil během pátečních tréninků. Hadjarův motor musel být mezi FP1 a FP2 vyměněn kvůli problémům se senzorem a během prvního kola FP2 musel z bezpečnostních důvodů zastavit na trati kvůli odhaleným anomáliím v baterii. Mechanici pak pracovali přes noc, aby mohl francouzský jezdec v sobotu závodit bez problémů.
„Samozřejmě je to neuvěřitelný pocit, vidět Isacka na pódiu vedle Maxe,“ dodal Bayer. „Bylo to velmi emotivní, protože jsme měli tolik problémů v pátek. Tým porušil curfew, pracoval celou noc, postavil vůz a nakonec vše vyšlo. Strategie byla dobrá, starty výborné a Isack neudělal jedinou chybu. Nakonec to byl možná i kus štěstí, který nás dostal na pódiu.“
