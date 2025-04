Incident mezi Verstappenem a Piastrim rozpoutal kontroverze: Vyjádřil se i Zak Brown

Velká cena Saúdské Arábie 2025 byla rozhodnuta již v první zatáčce, kde Oscar Piastri a Max Verstappen bojovali bok po boku. Piastri si zajistil lepší vnitřní stopu, čímž Verstappenovi zůstaly dvě možnosti: zpomalit, nebo projet únikovou zónou na vnější straně.

Verstappen se rozhodl pro druhou možnost a vrátil se zpět na trať na první pozici, což mu vyneslo pětisekundovou penalizaci za zisk výhody mimo trať. Ačkoli Verstappen zůstal v čele až do svého pitstopu, zdržení v boxech ho připravilo o vedení a nakonec i o vítězství.

Tato penalizace vyvolala silné reakce, a to nejen mezi fanoušky, ale i na pitwallu. Red Bull tvrdil, že během víkendu v závodech F2 byly podobné incidenty nepostihnuty, což vedlo k přesvědčení, že penalizace byla nepřiměřená.

Pravidla F1 však v této situaci jsou nekompromisní: pokud jezdec opustí trať a získá výhodu, musí vrátit pozici. Tento krok Red Bull a Verstappen nezrealizovali, i když věděli, že celou záležitost řeší sportovní komisaři, což vedlo k nevyhnutelné penalizaci.

Piastri, který měl v úvodu nevýhodu kvůli "špinavému vzduchu" za Verstappenem, využil příležitost a díky penalizaci světového šampiona se dostal do vedení, které už nepustil až do konce závodu. Po zastávkách Norrise a Leclerca měl volnou cestu k vítězství.

„Možná by bylo lepší, kdyby si vyměnili pozice,“ řekl po závodě Zak Brown, generální ředitel McLarenu, pro Sky Sports F1.

„Určitě jsem si myslel, že penalizace byla zasloužená. Oscar byl jednoznačně vepředu, měl lepší start a trať musíte využívat.

„Ať už je to pětisekundová penalizace, nebo vrácení pozice, myslím, že by to šlo obojí, ale rozhodně jsem považoval za správné, že to byla Oscarova zatáčka, a v určitých chvílích prostě musíte přiznat porážku.“