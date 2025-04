Horner vrací úder: Téma motorů není vtip, ale vážná debata, vzkazuje Wolffovi

Téma motorů se opět dostává do centra pozornosti Formule 1. Poté, co byla zamítnuta možnost návratu k V10 na zvláštním zasedání v Bahrajnu, se otázka pohonných jednotek znovu objevila na programu posledního jednání Komise F1. Šéf Mercedesu Toto Wolff však ostře kritizoval samotné načasování této debaty a označil ji za „vtip“. Podle něj šlo o náhlý, nepřipravený bod, který se objevil bez většího varování a přirovnal situaci k chaotickým diskusím v americké politice.

„Opravdu bych se chtěl zdržet komentářů, ale je to vtip,“ řekl Wolff novinářům během víkendu v Saúdské Arábii. „Týden předtím máme motorové jednání a pak se zničehonic tohle znovu objeví na programu. Je to stejně komické jako některé příspěvky na Twitteru.“ Pro Wolffa šlo o ukázku neorganizovanosti a o snahu některých týmů vyvolat diskusi, která už podle něj měla být uzavřena.

Christian Horner, šéf Red Bullu, však s tímto pohledem nesouhlasí. Tvrdí, že otázka pohonných jednotek a jejich budoucnosti není žádnou novinkou a že jde o téma, které je předmětem diskuzí již několik let. „Tohle jsme otevřeli už před dvěma lety. Není to nic, co bychom tlačili na program v tomto týdnu,“ uvedl Horner, který zároveň připomněl, že Red Bull se připravuje na svou první sezonu s vlastním motorem, bez pomoci Hondy.

Horner zároveň naznačil, že za iniciativou FIA nestojí jednotlivé týmy, ale regulátor sám, který má obavy o kvalitu závodění. „FIA provedla vlastní analýzu a myslím, že se chtějí za každou cenu vyhnout situaci, kdy budou jezdci v závodech příliš často zvedat nohu z plynu a šetřit energii. To by nebylo dobré pro diváky ani pro samotné piloty,“ řekl Horner s tím, že tento styl jízdy by mohl poškodit atraktivitu sportu.

Zároveň vyjádřil podporu návrhu FIA zavést do závodů tzv. „push-to-pass“ prvek, který by jezdcům umožnil aktivněji pracovat s výkonem v závodě. „Myslím, že to dává smysl – byť by bylo ideální, kdybychom to řešili už před dvěma lety. Ale máme ještě deset měsíců do začátku sezony, takže nevidím žádný zásadní problém,“ dodal.

Z celé výměny názorů tak vyplývá, že zatímco Mercedes vnímá diskusi o motorech jako náhlou a nesystematickou, Red Bull a FIA tvrdí, že jde o součást dlouhodobější snahy vylepšit závodní produkt. Spor mezi Wolffem a Hornerem tak opět ukazuje rozdílné strategické pohledy dvou největších rivalů současné F1.