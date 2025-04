Horner přiznal chyby v rychlém povyšování jezdců: Možná jsme je nasadili příliš brzy

Christian Horner, šéf týmu Red Bull, přiznal, že tým v minulosti někdy "příliš rychle povyšoval jezdce." Tento komentář přichází po rozhodnutí vrátit Liama Lawsona zpět do juniorského týmu Racing Bulls a nahradit ho Yukim Tsunodou.

Tento krok ze strany týmu Milton Keynes vyvolal kritiku, protože někteří tvrdí, že novozélandský jezdec si zasloužil delší dobu, aby ukázal své schopnosti, obzvlášť když Max Verstappen také není zcela spokojený s vozem RB21.

Během showrunu v Tokiu, kde byly přítomny oba týmy, se Horner vyjádřil k rozhodnutí: „V minulých letech jsme možná povýšili jezdce příliš brzy. Když si vzpomenu na období Alexe Albona… Pierre Gasly byl dosazen příliš rychle, když Daniel Ricciardo přestoupil do Renaultu.“

„Zvláště v Red Bull Racing jsme možná posunuli juniory příliš brzy. Ale proto máme program mladých jezdců, do kterého investujeme. To dalo šanci mnoha jezdcům, myslím, že sedm z aktuálních jezdců na startovním roštu prošlo programem Red Bull.“

Lawson se k sitaci vyjádřil před Velkou cenou Japonska a přiznal, že "to nebylo něco, co by očekával tak brzy." Řekl médiím: „Možná to bylo něco, co jsem nečekal tak brzy, ale není to moje rozhodnutí.“

„Pro mě jde teď o využití této příležitosti a stále mám možnost být ve Formuli 1,“ dodal.

„Byl jsem spíše překvapený. Je to velmi brzy v sezóně a doufal jsem, že se dostanu na trať, na které jsem už závodil, a budu mít čistý víkend, abych měl šanci,“ dodal Lawson. „Ale rozhodnutí bylo učiněno, když mi to oznámili. I když bylo těžké to slyšet, měl jsem jeden nebo dva dny na rozmyšlenou.“

Ačkoli to pro Lawsona může být těžká rána, tým Racing Bulls ukázal v tomto roce výrazný pokrok v porovnání s rokem 2024. Jak si oba jezdci po přesunu povedou se ukáže již tento víkend v Japonsku na legendárním okruhu v Suzuce.