Fred Vasseur po kolizi Kimiho Antonelliho a Charlese Leclerca: Kimi se poté zachoval dobře

Frédéric Vasseur
Frédéric Vasseur , foto: Scuderia Ferrari
Josef Mráček DNES 18:11
Šéf Ferrari Frédéric Vasseur potvrdil, že Andrea Kimi Antonelli po kolizi s Charlesem Leclercem osobně navštívil garáž a omluvil se týmu.

Šéf Ferrari Fred Vasseur ocenil chování Mercedes nováčka Kimiho Antonelliho po kolizi s Charlesem Leclercem během Velké ceny Nizozemska. Podle Vasseura byla italova reakce správná, když po incidentu přišel do garáže a omluvil se.

„Ano, přišel se mi omluvit, protože Charles tam nebyl,“ řekl Vasseur pro Motorsport.com. Dodal, že desetisekundová penalizace pro Antonelliho byla podle něj dostatečná. „Oceňuji jeho přístup, chyby se stávají. V Zandvoortu není jednoduché předjíždět a musíte riskovat. Antonelli riskoval, udělal chybu a omluvil se. To je správná reakce. Pro mě šlo o čistý závodní incident.“

K incidentu došlo v 53. kole, když se Antonelli pokusil předjet Leclerca v klopené zatáčce číslo 3 po vnitřní straně. Ital však podkluzem zadní části vozu zasáhl Ferrari, což poslalo Leclerca do smyku a narazil do bariéry. Antonelli dostal desetisekundovou penalizaci.

Kimi Antonelli v Zandvoortu

Toto Wolff hájí Kimiho Antonelliho: Chceme, aby šel do soubojů

„Jen jsem to viděl a je to škoda, protože jsme měli dobré tempo a dostávali se dopředu. Věděl jsem, že to pravděpodobně byla nejlepší šance, protože jsem byl velmi blízko, on měl studenější pneumatiku,“ popsal Antonelli po závodě. „Snažil jsem se to udělat, ale bylo to trochu moc. Když jsem viděl, že se vrací dopředu, snažil jsem se to pustit, ale nestačilo.“

Mladý Ital vysvětlil, proč se do manévru pustil. „Jel jsem do toho, protože je tak těžké předjíždět. Čím déle jste v turbulentním vzduchu, tím víc se opotřebovávají pneumatiky a ztrácíte tempo. Šel jsem do toho, ale bylo to trochu moc. Nyní si to znovu prohlížím a příště budu pravděpodobně dvakrát přemýšlet, než se pustím do podobného manévru. Pokud si nebudu stoprocentně jistý, že to zvládnu, nepustím se do toho.“

Ferrari se nyní snaží zapomenout na zklamání z domácí Velké ceny Nizozemska, která přinesla dvojité DNF, a soustředí se na domácí závod v Monze, kde se 5. až 7. září pojede italská Grand Prix.

Frederic Vasseur Charles Leclerc Andrea Kimi Antonelli Mercedes Ferrari GP Holandska (Zandvoort)
Frédéric Vasseur

