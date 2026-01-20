Honda představuje RA626H, první motor nové éry F1 pro Aston Martin

Oficiální odhalení pohonné jednotky Formule 1 je samo o sobě výjimečné a Honda k němu sahá jen zřídka. Právě proto tento krok podtrhuje význam a ambice nové spolupráce japonského výrobce s Aston Martinem.
Honda v Tokiu oficiálně zahájila novou kapitolu svého působení ve Formuli 1. Při této příležitosti představila pohonnou jednotku RA626H, tedy první motor vyvinutý podle nových technických pravidel platných od sezony 2026, který bude pohánět monopost Aston Martin AMR26. Už samotná volba místa a forma prezentace ukázaly, že Honda bere svůj návrat do F1 velmi vážně.
Honda sice na konci sezony 2021 oficiálně oznámila konec svého přímého angažmá jako tovární dodavatel pohonných jednotek ve Formuli 1, ale zcela neopustila šampionát. Po ukončení smlouvy s Red Bullem se japonská značka dohodla na pokračující technické podpoře pro nově vzniklou společnost Red Bull Powertrains, která až do konce roku 2025 využívala motory s technologií Hondy a jezdila s nimi pod vlastním jménem. Honda tak nadále zajišťovala provoz, montáž i technické zázemí pro závodní týmy Red Bull a Racing Bulls, přičemž její technologie přispěla k řadě vítězství a titulů i po oficiálním „odstoupení“ z role dodavatele.
Mezi lety 2021 a 2024 hovoří výsledky samy za sebe – motory Honda pomohly Red Bull Racingu získat čtyři tituly mistra světa jezdců a dvě konstrukérské koruny, přičemž i sezona 2025 byla poslední, kdy týmy využívaly tuto technologii.
„Jedním z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli přijmout novou výzvu ve Formuli 1, je skutečnost, že vrcholový motorsport směřuje k udržitelnosti,“ uvedl generální ředitel Hondy Toshihiro Mibe. „To je plně v souladu s naším cílem dosáhnout uhlíkové neutrality a zároveň vytvořit platformu pro vývoj elektrifikačních technologií.“
Nová pohonná jednotka RA626H je skutečným symbolem technologické transformace Hondy ve Formuli 1. Poprvé v historii F1 poběží motor na udržitelná paliva a zároveň nabídne rovnoměrné rozdělení výkonu mezi elektrickou a spalovací částí v poměru 50:50. Honda označuje projekt za jeden z nejnáročnějších, jaké kdy ve světovém motorsportu realizovala.
„Formule 1 se mění v motorsport nové generace,“ prohlásil generální ředitel Honda Toshihiro Mibe při slavnostním uvedení. „Systém rozpočtového stropu klade přísná omezení, a s omezenými zdroji musíme dosáhnout maximálního výsledku. Toto není pouhá soutěž – je to bitva vynalézavosti a technologií dovedených k dokonalosti.“
Mibe zdůraznil také emocionální význam návratu: „Prostřednictvím této nové výzvy chce Honda sdílet radost z vítězství – nejen s fanoušky, kteří nás podporovali po mnoho let, ale i s novými příznivci, kteří pomohou utvářet tuto novou éru motorsportu. Společně s Aston Martinem chceme na světové scéně ukázat skutečnou hodnotu odvahy přijímat výzvy.“
Velká očekávání s sebou nese i majitel Aston Martinu Lawrence Stroll, který je přesvědčen, že partnerství s Hondou poskytne týmu všechny potřebné stavební kameny k úspěchu. „Je to nesmírně důležitá kapitola naší historie,“ řekl Stroll. „Partnerství s Hondou od roku 2026 a skutečnost, že se poprvé stáváme plnohodnotným továrním týmem, představují zásadní a vzrušující moment.“
Stroll vyzdvihl i technické vedení týmu: „Pod novým vedením našeho technického partnera Adriana Neweyho a strategického šéfa Andyho Cowella se celý tým vyvíjí společně. Od roku 2026 navrhujeme šasi i pohonnou jednotku jako jeden integrovaný celek, což je klíčové pro naše ambice bojovat o tituly. Jsem si jistý, že nyní máme vše potřebné k dosažení úspěchu.“
Aston Martin plánuje poprvé vyvézt vůz AMR26 na trať při neveřejném testu na okruhu Circuit de Catalunya, který začne 26. ledna a potrvá pět dní. Oficiální představení monopostu je naplánováno na 9. února, těsně před druhým předsezonním testem v Bahrajnu. Sezona F1 2026 odstartuje Velkou cenou Austrálie 8. března.
