Haas odhalil svůj monopost pro sezónu 2026 a symbolicky otevřel novou kapitolu své historie spolu s Toyotou jako titulárním partnerem.
Tým Haas patří mezi první stáje, které odhalily podobu svého monopostu pro sezónu 2026, a zároveň tím naznačily novou kapitolu své historie. Americká stáj poprvé představuje vůz s Toyotou jako titulárním partnerem, což se promítá nejen do nového názvu TGR Haas F1 Team, ale i do výrazně přepracovaného vizuálu vozu.
Spolupráce, která začala koncem roku 2024 jako technické partnerství, nyní nabírá úplně nový rozměr. Logo Toyota Gazoo Racing se nyní objevuje na krytu motoru, předním křídle i na čelní části halo, a nový lak tak jasně zdůrazňuje změny, které přináší sezóna 2026.
Haas vstupuje do nové éry povzbuzen výsledky z minulého roku. Osmé místo v Poháru konstruktérů a 79 bodů nasbíraných jezdeckou dvojicí Oliver Bearman a Esteban Ocon znamenají nejlepší bodový příděl týmu od roku 2018. Zachování stejné jezdecké sestavy i pro nadcházející sezónu poskytuje týmu cennou stabilitu.
„Stejně jako ostatní jsme museli zvládnout náročnou kombinaci soutěžení v sezóně 2025 a současně vývoje a stavby zcela nového vozu pro rok 2026,“ uvedl majitel týmu Gene Haas. „Předsezónní období bude klíčové, abychom pochopili, co tyto vozy dokážou a jak se s nimi dokážou vyrovnat jezdci, inženýři i celý tým.“
Gene Haas zdůraznil, že stabilita by mohla být klíčovým faktorem úspěchu týmu. „Velkou výhodou je, že naše jezdecká sestava zůstává beze změny, Ollie a Esteban zajišťují kontinuitu, stejně jako náš konstrukční a technický tým,“ řekl. „Minulá sezóna ukázala, že střed pole byl extrémně vyrovnaný a proto je nezbytné, abychom pokračovali ve vývoji vozu jak na trati, tak i mimo ni.“
Také vizuální stránka monopostu doznala výrazných změn. Zatímco dříve dominovala černá, pro rok 2026 dostala větší prostor bílá barva, doplněná červenými akcenty inspirovanými barvami Toyoty. Samotné představení proběhlo formou jednoduché online prezentace, čímž se Haas vydal opačnou cestou než stáje spojené s Red Bullem, které minulý týden zvolily okázalý launch.
První zveřejněné vizualizace naznačují technický směr, kterým se tým vydal. Haas použil zavěšení typu pushrod na obou nápravách a na předním křídle se objevují výrazné aerodynamické prvky. Detaily ale zůstávají zahalené a skutečné odpovědi přinese až nasazení vozu na trať.
„Působí to trochu zvláštně odhalovat nový vůz tak brzy, ale vstup do nové sezóny je vždy speciální, obzvlášť když přichází tak rozsáhlá změna pravidel,“ uvedl šéf týmu Ayao Komatsu. „Veškerou energii nyní směřujeme k tomu, abychom byli připraveni na první shakedown v Barceloně. Čas byl velmi napjatý, ale práce, kterou tým odvedl, byla obdivuhodná.“
Komatsu zároveň zdůraznil, že rozhodující bude množství najetých kilometrů. „Po všech debatách se už nemůžeme dočkat, až uvidíme chování vozů v reálných podmínkách. Testování ve Španělsku a Bahrajnu bude klíčové. Víme, že problémy přijdou, ale právě to je součást Formule 1 a důvod, proč ji všichni děláme s takovou vášní.“
Po Haasu se do centra pozornosti dostane Audi, které svůj nový monopost představí v úterý. První soukromé testy nové generace vozů odstartují koncem ledna v Barceloně, přičemž ostrý start nové éry Formule 1 se uskuteční na začátku března v Austrálii.
Haas odhalil svůj monopost pro sezónu 2026 a symbolicky otevřel novou kapitolu své historie spolu s Toyotou jako titulárním partnerem.
Red Bull vstupuje do sezóny 2026 s řadou změn v garážích svých jezdců, které slibují zajímavý vývoj pro oba piloty. Jak se tým připravuje na novou éru Formule 1, otázkou zůstává, jak tyto změny ovlivní výkon Maxe Verstappena i Isacka Hadjara.
Pierre Gasly naznačuje, že pro tým Alpine se blíží rok plný očekávání a možných překvapení. Po několika náročných sezonách, kdy výsledky často zaostávaly za ambicemi, je francouzský jezdec přesvědčen, že nadcházející období může přinést zásadní obrat.
Max Verstappen sice v éře ground-effectu jasně dominoval a vyhrál 51 z 92 závodů, to ale podle Johnnyho Herberta není zárukou budoucí převahy. S nástupem nové technické éry se podle něj může rozložení sil ve Formuli 1 výrazně změnit.
Sergio Pérez po prvních kolech s monopostem Cadillacu pro rok 2026 v Silverstonu naznačil, že nová kapitola jeho kariéry ho výrazně nabíjí.
Ferrari oznámilo, že od sezony 2026 bude mít Lewis Hamilton nového závodního inženýra, protože Riccardo Adami tuto roli opouští.
Sergio Pérez poprvé usedl v pátek na okruhu Silverstone za volant vůbec prvního monopostu Formule 1 značky Cadillac. Krátký shakedown sice sloužil jen k prověření základních funkcí vozu, přesto šlo o symbolický moment, který jasně signalizuje odhodlaný vstup americké automobilky do světa F1.
Racing Bulls představili nové zbarvení monopostu VCARB03 pro sezónu 2026 při velkolepém launch eventu v Detroitu. Vůz kombinuje bílou karoserii s modrými akcenty a premiéru doprovodilo představení nového jezdce Arvida Lindblada.
Max Verstappen a jeho nový týmový kolega Isack Hadjar vyjádřili nadšení nad novým lakováním Red Bullu. Ocenili kombinaci tradičních barev s moderním designem.
Red Bull Racing oficiálně představil první lakování monopostu své nové éry s Fordem. S blížící se sezónou Formule 1 2026 tak tým symbolicky otevřel další kapitolu své historie.
Red Bull zatím neoznámil, zda japonský pilot Yuki Tsunoda prodlouží spolupráci s dlouholetým partnerem Hondou před sezonou 2026. Podle zdrojů se situace kolem jeho kontraktu stále řeší a finální rozhodnutí může mít dopad na jeho budoucnost v týmu.
McLaren oznámil, že si roli rezervního jezdce Formule 1 rozdělí šampion Formule 2 a přední jezdec IndyCar. Tým tím potvrzuje důraz na kombinaci mladého talentu a mezinárodních zkušeností napříč šampionáty.