Sergio Pérez poprvé usedl v pátek na okruhu Silverstone za volant vůbec prvního monopostu Formule 1 značky Cadillac. Krátký shakedown sice sloužil jen k prověření základních funkcí vozu, přesto šlo o symbolický moment, který jasně signalizuje odhodlaný vstup americké automobilky do světa F1.
Projekt Cadillac Formula 1 se v pátek na okruhu Silverstone výrazně přiblížil svému vstupu do šampionátu. Americký tým poprvé vyjel na trať s monopostem pro sezonu 2026 a oficiálně tak zahájil praktickou část příprav před debutem ve Formuli 1 jako jedenáctý tým na startovním roštu.
Vůz absolvoval své první kilometry během tzv. filmovacího dne, který slouží hlavně k ověření základní funkčnosti všech systémů. Za volant usedl Sergio Pérez, jedna z hlavních tváří projektu, jehož přítomnost dodala premiéře jak sportovní váhu, tak značnou mediální pozornost.
Shakedownu se zúčastnili také Valtteri Bottas a rezervní jezdec Zhou Guanyu, kteří se s Pérezem podělili o první jízdy. Cadillac zároveň zveřejnil krátké video z akce, v němž fanoušci mohli poprvé slyšet zvuk pohonné jednotky Ferrari, kterou tým plánuje používat.
Tým si dal velký pozor na to, aby podoba nového monopostu zůstala zatím skrytá. V garážích byly podle dostupných informací přelepené kamery mobilních telefonů a fotit mohli pouze členové oficiálního produkčního týmu. I přesto se na sociálních sítích objevily alespoň vzdálené záběry vozu v boxech.
Zhou Guanyu mezitím naznačil svou roli v projektu prostřednictvím sociálních sítí, kde zveřejnil video v týmovém oblečení Cadillacu, aniž by ukázal samotný monopost. Kompletní odhalení designu je naplánováno na Super Bowl, což je netradiční, ale marketingově velmi výrazná příležitost.
Samotný shakedown se neobešel bez komplikací. Podle zákulisních informací se tým v ranních hodinách potýkal s technickými problémy, které zdržely program. Situaci navíc ztěžovalo proměnlivé počasí typické pro Silverstone, přesto se Cadillacu nakonec podařilo splnit plánovaný jízdní program, informuje Autosport.com.
Sergio Pérez popsal první jízdy jako silně emotivní zážitek. Zdůraznil, že jde o výsledek obrovského úsilí celého týmu a zároveň o první krok na dlouhé cestě. Shakedown ho podle jeho slov ještě více motivoval k další práci a sbírání kilometrů, které budou pro vývoj vozu zásadní.
Výkonný ředitel týmu Dan Towriss označil páteční den za historický milník. Vyzdvihl práci šéfa týmu Graema Lowdona i stovek lidí v zákulisí a potvrdil, že přípravy směrem k debutu v Melbourne pokračují ve vysokém tempu. Cadillac se tímto krokem zařadil po bok Audi, které rovněž zahájilo své přípravy na sezonu 2026 vlastním shakedownem.
