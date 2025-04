Herbert varuje Doohana: Bez bodů to nebude mít v Alpine jednoduché

Podle bývalého pilota Formule 1 Johnnyho Herberta musí Jack Doohan začít sbírat body, aby si udržel místo v týmu Alpine.

Herbert tvrdí, že 22letý Doohan "nemusí mít obavy", pokud se mu podaří přispět k týmovým výsledkům vedle Pierra Gaslyho. "Doohanův začátek sezóny nebyl špatný," řekl Herbert, i když zaznamenal několik výrazných nehod a stále neotevřel svůj bodový účet v F1.

Kromě diskvalifikace jeho týmového kolegy v Číně a jejich společného jednoho odstavení závodu, se Doohanovo nejlepší umístění, P13, rovná nejhoršímu výsledku Gaslyho, informuje RacingNews365.

Gasly přitom získal jediné body pro tým Enstone zatím v této sezóně, když skvěle dojel sedmý v Bahrajnu. I když Doohan v Sakhiru bojoval o body, nakonec závod dokončil bez bodového zisku.

Poté, co se zdálo, že Doohan přežil pět závodů, které byly spekulovány jako termín pro zajištění důvěry vedení Alpine, australský jezdec ještě není zcela v bezpečí, zejména s tím, že Franco Colapinto čeká na svou šanci.

Herbert poukázal na to, že každý tým v F1 chce mít ty nejlepší jezdce ve svých dvou vozech, což znamená, že Doohan musí dokázat, že je lepší volbou než Argentinec Colapinto a než kdokoli jiný na trhu. "Vím, že trh je pravděpodobně na příští rok nebo dva trochu uzavřený, nebo pro některé týmy mnohem déle, pokud vezmeš McLaren, například," řekl Herbert. "Ale musíš se snažit sehnat ty nejlepší jezdce, které můžeš, v určitém okamžiku."

Pro vysvětlení úkolu, který stojí před Doohanem, Herbert použil vlastní zkušenosti z doby, kdy závodil za Benetton, což byla jedna z předchozích podob Alpine, kde byl Flavio Briatore týmovým šéfem. Poukázal na nedávnou situaci v Red Bullu, kde byl Sergio Perez propuštěn, protože nedokázal dostatečně přispět k obraně titulového boje týmu v minulém roce.

"Vrátím-li se k Red Bullu, a i k mému času v Benettonu, vždy šlo o konstruktérský šampionát," vysvětlil Herbert. "Musíš mít správné jezdce. U Red Bullu to bylo vše o Maxovi [Verstappenovi], přičemž Sergio [Pérez] pravděpodobně udělal dobrou práci, ale nebylo to dostatečné pro to, co Red Bull očekával."

"Důležité je mít jezdce, který přinese výsledky," dodal. "A s Jackem, to je přesně to, co musí udělat. Pokud to zvládne, nemusí se o nic starat."