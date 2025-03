Helmut Marko odhalil slabinu Oscara Piastriho. Pomůže Maxi Verstappenovi k titulu ve F1?

Lando Norris si v Melbourne připsal vítězství a potvrdil sílu McLarenu, zatímco jeho týmový kolega Oscar Piastri doufal v podobný úspěch. Po týmových pokynech ale ztratil šanci bojovat o vítězství a nakonec ho zradilo i počasí – při dešti skončil na trávě a dojel devátý.

Helmut Marko se domnívá, že právě tento moment odhalil slabinu Piastriho, kterou by Max Verstappen mohl v boji o titul využít, i když McLaren aktuálně vypadá jako nejrychlejší tým na trati.

Helmut Marko otevřeně přiznal, že Red Bull musí tvrdě pracovat, aby dohnal McLaren. „Jak jsem řekl, pneumatiky musí přijít do boxů během zahřívací fáze a musí vydržet déle. Celkově musí být auto snadněji vyvážené, a to samozřejmě nebude možné okamžitě,“ uvedl pro rakouskou televizi ORF.

Podle něj bude trvat „tři až pět závodů“, než tým představí potřebné vylepšení. „Máme v plánu vývoj, ale řekli jsme, že to nějakou dobu potrvá,“ dodal.

Marko se také vyjádřil k chybě Oscara Piastriho v Austrálii. „Pokud na něj budete vyvíjet tlak, je možné ho dostat do problémů,“ řekl. „Ale jak jsem řekl, jsou to dva velmi silní jezdci a auto je téměř dokonalé. Ale po jednom z 24 letošních závodů jsme na to ještě nevsadili klobouky.“

Oscar Piastriho chyba v Austrálii, kdy vyletěl z trati, byla kritizována, ale není fér ho za ni přehnaně trestat, protože jeho týmový kolega Lando Norris měl podobný problém. Piastri jinak závodil skvěle a měl šanci ukončit dlouhé čekání Austrálie na umístění domácího jezdce na stupních vítězů.

Damon Hill podpořil Piastriho a vyzval ho, aby se od toho odrazil a vrátil do boje, i když na Norrise v šampionátu ztrácí již 23 bodů. Tento začátek sezóny může být pro 23letého Piastriho znepokojivý, protože už v prvním závodě podléhal týmovým příkazům. McLaren se soustředí na Pohár konstruktérů, což ovlivňuje jejich rozhodnutí a odměny, ale oba jezdci budou letos usilovat i o titul mistra světa.

Piastri musí být opatrný, aby jeho brzká chyba nevedla k tomu, že se dostane na druhé místo v týmu McLaren dříve, než by si přál.