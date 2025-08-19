Helmut Marko o situaci v Red Bullu: Vše závisí na roce 2026

Helmut Marko označil rozhodnutí Maxe Verstappena zůstat u Red Bullu za logické, protože v době nejistoty před rokem 2026 je stabilita tou nejbezpečnější volbou. Verstappen sám zdůraznil, že se soustředí na nové regule a chce s týmem zůstat konkurenceschopný od samého začátku.
Helmut Marko se znovu postavil za rozhodnutí Maxe Verstappena pokračovat v Red Bullu. Podle rakouského poradce je v době, kdy se Formule 1 blíží k zásadnímu přelomu v roce 2026, setrvání u stáje z Milton Keynes nejen logické, ale také nejbezpečnější volbou pro jezdce, který vybojoval všechny své tituly právě s rudými býky.
Debaty o možném přestupu k Mercedesu přitom ještě nedávno živily paddock. Šéf stáje z Brackley Toto Wolff otevřeně potvrdil, že se s Verstappenem bavili o možné budoucí spolupráci. V té době navíc Red Bull čelil náročnému období, kdy se jeho dřívější dominance začala otřásat. Marko však na podcastu F1-Insider podotkl, že sám nikdy neměl pochybnosti: „Z jeho prohlášení bylo jasné, že chce zůstat, a to dává smysl, i když se jeho výstupní klauzule stala aktuální.“
Největší nejistotu vidí Marko v roce 2026, kdy se kompletně mění pravidla. „Nikdo neví, jak bude situace vypadat. Mercedes se prohlašuje za lídra v oblasti motorů, ale důkaz k tomu zatím není. A co se týče šasi, může se stát, že někdo trefí jackpot. Je tu spousta nejistot, a proto je z jeho pohledu lepší zůstat, sledovat vývoj a případně se rozhodnout znovu až příští rok, pokud nebudeme konkurenceschopní,“ vysvětlil.
Red Bull zároveň stojí před jedním z nejtěžších úkolů své historie. Poprvé vyvíjí vlastní pohonnou jednotku v partnerství s Fordem, což s sebou nese obrovskou míru rizika i neznámých. Přesto Verstappen jasně deklaroval, že zůstává. „Max je velmi důležitou součástí našeho týmu. Dosáhl svých úspěchů s Red Bull Racing, ve Formuli 1 nikdy neřídil jiné auto než naše, a kromě jezdeckého talentu je prostě i velmi důležitým členem rodiny,“ zdůraznil Marko.
Samotný Verstappen zůstal během celého období spekulací spíše zdrženlivý, než aby přiléval olej do ohně. „Vždycky jsou tu lidé, kteří hodně mluví, zatímco já nepotřebuji. Nemá to smysl, je to jen ztráta času. Já se soustředím na rok 2026 s týmem, chci se dívat dopředu a zajistit, abychom od začátku byli konkurenceschopní,“ řekl pro F1.com.
Nizozemec tak vyslal jasný signál: navzdory nejistotám o budoucnosti a velkému pokušení ze strany Mercedesu vsadil na stabilitu Red Bullu. Zda to byla opravdu logická volba, ukážou až nové regule, které mohou celé startovní pole převrátit naruby.
