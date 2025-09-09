Helmut Marko: Max Verstappen znovu zapálil svou vášeň pro F1

Podle poradce Red Bullu se Max Verstappen znovu plně zapojil do Formule 1 díky rychlejšímu vozu, možnosti prosazovat vlastní nastavení a přesvědčivé výhře na Monze.
V posledních měsících média neustále spekulovala o tom, jakým směrem se Max Verstappen vydá, od možného přestupu k Mercedesu až po úplný odchod z Formule 1. Podle Helmuta Marka, poradce Red Bullu, se ale zdá, že Nizozemec opět našel motivaci a jeho pozornost se vrací plně k F1.
Loňský rok nebyl pro Verstappena jednoduchý. Po poklesu konkurenceschopnosti RB20 po GP v Miami se začal více věnovat simracingu, což se postupně odrazilo i na jeho reálných závodních výsledcích. „Po Maďarsku už buď dostal zákaz, nebo sám přestal závodit v simulátorech během víkendů, podle toho, komu věřit,“ vysvětlil Marko, pro Autosport.
Vedle toho Verstappen značně investoval energii do své GT stáje. Během léta testoval GT3 Ferrari pod pseudonymem Franz Hermann a soustředil se na rozvoj svého týmu, což naznačovalo, že jeho mysl byla částečně odkloněna od F1.
Situace se začala měnit během posledních dvou víkendů. Verstappen předvedl přesvědčivý výkon na domácí GP v Nizozemsku a jeho RB21 navíc dostal upgrade, který zahrnoval nový podvozek a přední křídlo. „Tyto úpravy nejsou jen na Monzu, jejich efekt je dlouhodobý,“ uvedl Marko.
„V Baku a na rychlých okruzích jsem velmi optimistický,“ dodal poradce Red Bullu. „Doufám i v Singapur, jediný závod, který jsme zatím nevyhráli. Na pomalých tratích jsme byli slabší, ale teď věřím, že je možné cokoli. Max je motivovaný, jakého jsem dlouho neviděl. O GT už ani nemluví.“
Red Bull navíc nechal Verstappena prosadit vlastní nastavení vozu. „Ano, inženýři nyní více naslouchají jezdci,“ řekl Marko. „Máme rychlého a zkušeného pilota, takže je správné, aby měl větší slovo při řízení. Bylo důležité zlepšit maximální rychlost a další změny byly uznány. Tým je nyní otevřenější, diskutuje a nespoléhá se jen na simulace.“
Vývoj RB21 se podle Marka soustředil na lepší ovladatelnost a předvídatelnost, což dělá vůz stabilnějším. Nový týmový šéf Laurent Mekies přinesl větší důvěru v zkušenosti pilota a ochotu spoléhat se na jeho pocit při rozhodování místo slepé víry v simulace. Přestože Verstappen nyní opět miluje F1, jeho zájem o jiné série, GT nebo MotoGP, zůstává spíše doplňkovou aktivitou. „Max je zapálený pro automobilový sport a znám svou oddaností světu GT3 s Verstappen.com Racing. O MotoGP se zajímá, ale převzetí týmu momentálně není realistické. Vše by muselo být perfektní a šance, že se to brzy stane, je minimální,“ řekl jeho manažer Raymond Vermeulen.
Verstappen tak zůstává plně soustředěn na Formuli 1, motivovaný vylepšeným monopostem a možností prosadit vlastní nastavení vozu. Jeho aktivity mimo F1 slouží spíše jako doplněk a nijak nenarušují jeho hlavní cíle ve světovém šampionátu.
Williams po Monze stojí za Carlosem Sainzem, který projel cílem až na 11. místě, a zdůrazňuje potřebu týmové podpory. Šéf James Vowles věří, že se tým dokáže zlepšit v kvalifikaci a v Baku opět bodovat.
Damon Hill vtipně na adresu Mclarenu poznamenal, že se obává, že by po něm Renault mohl chtít, aby své vítězství na GP Itálie 1993 přenechal Alanu Prostovi. Jeho tehdejší týmový kolega totiž kvůli poruše motoru nedokončil závod a Hill zvítězil.
Šéf týmu Fred Vasseur věří, že Lewis Hamilton se ještě během sezony vrátí na pódiové umístění. Podle něj návrat Britovy radosti a motivace v Monze slibuje, že se sedminásobný mistr světa brzy znovu prosadí mezi nejlepšími.
Christian Horner se po vítězství Maxe Verstappena v Monze ozval Martinu Brundlovi, aby ocenil jeho chladnokrevný výkon i práci celého týmu Red Bull.
Šéf Mercedesu Toto Wolff projevil výrazné rozhořčení nad výkonem svého týmu na Velké ceně Itálie. Podle něj výsledky nebyly podle očekávání a ukázaly, že tým má před sebou ještě mnoho práce, než bude konkurenceschopný na nejvyšší úrovni.
Max Verstappen se vyjádřil k týmovým příkazům McLarenu během Velké ceny Itálie. Čtyřnásobný mistr světa zdůraznil, že podobné situace nejsou jeho záležitostí a raději se soustředí na závod.
Na startu Velké ceny Itálie se Lando Norris a Max Verstappen utkali tvrdě o vedení. Norris kritizoval Verstappena za agresivní manévr, který ho donutil vyjet do trávy.
Jezdec Racing Bulls Liam Lawson označil incident s Yukim Tsunodou ve 30. kole v zatáčce č. 4 na Monze za ukázku tvrdého, ale férového závodění. Podle něj šlo o běžný kontakt v rámci souboje, bez jakéhokoli úmyslného zavinění.
Šéf Ferrari Fred Vasseur přiznal, že riskantní strategie overcutu pro Hamiltona během Velké ceny Itálie nevyšla kvůli nečekaně nízké degradaci pneumatik.
Nico Rosberg kritizoval týmovou režii McLarenu z konce Velké ceny Itálie, kdy byl Oscar Piastri požádán, aby pustil před sebe Landa Norrise. Podle něj by měl tým situaci vyjasnit, protože může ovlivnit vnitřní dynamiku i další spolupráci jezdců.
McLaren způsobil pozdvižení na GP Itálie, když tým dočasně vyměnil pozice Norrisovi a Piastrimu po pomalé zastávce Brita. Oba nakonec dojeli na pódiu, ale týmové instrukce ovlivnily konečné pořadí.