Helmut Marko: Max Verstappen znovu zapálil svou vášeň pro F1

Max Verstappen vyhrál GP Itálie
Max Verstappen vyhrál GP Itálie, foto: Red Bull Content Pool
Josef Mráček DNES 11:49
Podle poradce Red Bullu se Max Verstappen znovu plně zapojil do Formule 1 díky rychlejšímu vozu, možnosti prosazovat vlastní nastavení a přesvědčivé výhře na Monze.

V posledních měsících média neustále spekulovala o tom, jakým směrem se Max Verstappen vydá, od možného přestupu k Mercedesu až po úplný odchod z Formule 1. Podle Helmuta Marka, poradce Red Bullu, se ale zdá, že Nizozemec opět našel motivaci a jeho pozornost se vrací plně k F1.

Loňský rok nebyl pro Verstappena jednoduchý. Po poklesu konkurenceschopnosti RB20 po GP v Miami se začal více věnovat simracingu, což se postupně odrazilo i na jeho reálných závodních výsledcích. „Po Maďarsku už buď dostal zákaz, nebo sám přestal závodit v simulátorech během víkendů, podle toho, komu věřit,“ vysvětlil Marko, pro Autosport.

Vedle toho Verstappen značně investoval energii do své GT stáje. Během léta testoval GT3 Ferrari pod pseudonymem Franz Hermann a soustředil se na rozvoj svého týmu, což naznačovalo, že jeho mysl byla částečně odkloněna od F1.

Situace se začala měnit během posledních dvou víkendů. Verstappen předvedl přesvědčivý výkon na domácí GP v Nizozemsku a jeho RB21 navíc dostal upgrade, který zahrnoval nový podvozek a přední křídlo. „Tyto úpravy nejsou jen na Monzu, jejich efekt je dlouhodobý,“ uvedl Marko.

Kimi Antonelli

Toto Wolff už nešetřil kritikou: Kimi Antonelli udělal příliš mnoho chyb

„V Baku a na rychlých okruzích jsem velmi optimistický,“ dodal poradce Red Bullu. „Doufám i v Singapur, jediný závod, který jsme zatím nevyhráli. Na pomalých tratích jsme byli slabší, ale teď věřím, že je možné cokoli. Max je motivovaný, jakého jsem dlouho neviděl. O GT už ani nemluví.“

Red Bull navíc nechal Verstappena prosadit vlastní nastavení vozu. „Ano, inženýři nyní více naslouchají jezdci,“ řekl Marko. „Máme rychlého a zkušeného pilota, takže je správné, aby měl větší slovo při řízení. Bylo důležité zlepšit maximální rychlost a další změny byly uznány. Tým je nyní otevřenější, diskutuje a nespoléhá se jen na simulace.“

Vývoj RB21 se podle Marka soustředil na lepší ovladatelnost a předvídatelnost, což dělá vůz stabilnějším. Nový týmový šéf Laurent Mekies přinesl větší důvěru v zkušenosti pilota a ochotu spoléhat se na jeho pocit při rozhodování místo slepé víry v simulace. Přestože Verstappen nyní opět miluje F1, jeho zájem o jiné série, GT nebo MotoGP, zůstává spíše doplňkovou aktivitou. „Max je zapálený pro automobilový sport a znám svou oddaností světu GT3 s Verstappen.com Racing. O MotoGP se zajímá, ale převzetí týmu momentálně není realistické. Vše by muselo být perfektní a šance, že se to brzy stane, je minimální,“ řekl jeho manažer Raymond Vermeulen.

Verstappen tak zůstává plně soustředěn na Formuli 1, motivovaný vylepšeným monopostem a možností prosadit vlastní nastavení vozu. Jeho aktivity mimo F1 slouží spíše jako doplněk a nijak nenarušují jeho hlavní cíle ve světovém šampionátu.

