Helmut Marko jasně varuje Mercedes: Verstappen zůstává věrný Red Bullu

Max Verstappen je smluvně vázán s Red Bullem až do konce roku 2028. V roce 2022 podepsal pětileté prodloužení smlouvy krátce po zisku svého prvního titulu mistra světa, čímž prodloužil závazek na celkem šest let.

V posledních dvou letech, kdy Red Bull začal ztrácet svou dominanci, se stále častěji objevují spekulace o možné Verstappenově cestě k Mercedesu. Ty znovu ožily před Velkou cenou Rakouska, když George Russell potvrdil, že Mercedes jedná nejen s ním, ale i s Verstappenem.

Sedmadvacetiletý jezdec by podle zákulisních informací mohl využít výkonnostní klauzuli a odejít, pokud by po Velké ceně Maďarska nebyl mezi čtyřmi nejlepšími jezdci šampionátu. Aktuálně je však Verstappen třetí se 155 body, o 36 bodů před pátým Charlesem Leclercem, takže podmínky klauzule zatím splněny nejsou.

Helmut Marko jednoznačně popřel, že by Max Verstappen podepsal s Mercedesem, a zdůraznil, že to ani udělat nemůže. „Nepodepsal a ani vůbec nemůže,“ uvedl pro Kleine Zeitung. „Už je to otravné. Pořád se opakují ty samé otázky a my dáváme ty samé odpovědi, protože se nic nezměnilo.“

Verstappen se k celé věci vyjádřil stručně během tiskové konference před Velkou cenou Británie. „Z mé strany se nic nezměnilo. Nemám co dodat,“ zopakoval několikrát. Na otázku ohledně nejistoty spojené s rokem 2026 odpověděl: „To je pravda, proto mám smlouvu s Red Bullem.“

V rozhovoru také podotkl, že raději o svém kontraktu nemluví. „Je to tak trochu jednodušší pro všechny,“ uzavřel. Verstappen zůstává soustředěný na výkon za volantem a spekulace kolem své budoucnosti zatím nechává bez hlubšího komentáře.