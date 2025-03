Hamiltonův těžký start ve Ferrari: Napětí v týmu během australského víkendu

Lewis Hamilton uznal, že jeho debut za Ferrari ve Velké ceně Austrálie nebyl podle očekávání, když se během závodu potýkal s nedostatkem sebedůvěry a občasnými komunikačními problémy. I když vedl závod krátce díky riskantní strategii týmu, který ho nechal na trati během náhlé přeháňky, tento krok se ukázal jako nešťastný, což vedlo k poklesu na deváté místo po zastávce pro přechodné pneumatiky a předjetí Oscarem Piastrim.

Tento neuspokojivý výsledek byl zhoršen tím, že Hamilton stále přecházel na nový vůz Ferrari, zejména za složitých deštivých podmínek. Navíc spolupracoval poprvé s novým závodním inženýrem Riccardem Adami, což vedlo k občasným komunikačním nesrovnalostem mezi nimi. Hamilton po závodě přiznal, že očekával lepší debut a přiznal, že přechod na nový tým a adaptace na závodní podmínky pro něj byly větší výzvou, než původně předpokládal.

„Dnes jsem měl pocit, že jsem v hluboké vodě – všechno je nové. Poprvé jsem jel s tímto vozem v dešti a choval se úplně jinak než to, na co jsem zvyklý, jednotka motoru, všechny funkce řízení – všechny tyhle věci se ti najednou naservírují a ty se je snažíš zvládnout,“ řekl Hamilton pro Motorsport.com.

„Bohužel na konci řekli, že to byla jen krátká přeháňka a zbytek trati byl suchý, takže jsem si řekl, 'Zůstanu na trati, jak dlouho to půjde.' Neřekli, že přijde další déšť, a najednou přišel, takže myslím, že nám na konci chyběly ty správné informace,“ dodal Hamilton.

„Z tohoto víkendu si ale můžu odnést hodně. Prošel jsem aklimatizací s novou pohonnou jednotkou v mokrých podmínkách, zvykal jsem si na různé jízdní styly a nastavení na volantu. Snažil jsem se vydržet co nejdéle, v jednom okamžiku jsem dokonce vedl závod. Myslím si však, že nám chyběly informace o tom, jak moc bude pršet. Nemůžeme to považovat za úspěch,“ prozradil Hamilton pro televizi Sky Sports.

Lewis Hamilton přiznal, že v průběhu závodu postrádal sebedůvěru, což mělo negativní vliv na jeho výkon. „Dnes to bylo opravdu těžké, ale příští týden provedeme několik změn na autě,“ řekl Hamilton. Potíže s stabilitou vozu a brzdami, především při akceleraci, ho několikrát přivedly k hranici ztráty kontroly, což mohlo skončit i nehodou.

V souvislosti s problémy v komunikaci s novým závodním inženýrem Riccardem Adamim Hamilton uvedl, že je to přirozená součást přechodu, kdy se oba stále seznamují. Po dvanácti letech spolupráce s inženýrem Mercedesu Peteem Bonningtem se musí na nový způsob komunikace a týmovou dynamiku teprve adaptovat, což vedlo k občasným komunikačním komplikacím během závodu.

Veliká komunkační chyba ze strany týmu přišla v momentě příchodu veliké dešťové přeháňky, kdy z ní Ferrari mohlo těžit, ale místo toho nechalo oba jezdce na dráze s pneumatikami do sucha. Hamilton tvrdí, že od týmu nedostal úplně správné informace. „Bylo mi řečeno, že pršet bude jen krátce a rychle, a v klíčovém okamžiku pršelo jen v poslední zatáčce. Říkal jsem si, že zbytek okruhu je suchý a že to udržím na trati, pokud se to nezhorší. Pak ale déšť zesílil,“ vysvětlil Hamilton své myšlení v rozhodujícím momentu závodu.