Hamilton zuří: Moje rádiové zprávy řešíte, ale Verstappenovy ne?

Lewis Hamilton kritizoval média za to, že podle něj přehnaně rozebrala jeho rádiovou komunikaci s novým závodním inženýrem Riccardem Adamim během premiérového víkendu ve Ferrari na Velké ceně Austrálie. Podle sedminásobného mistra světa byly jeho výměny s Adamim zbytečně dramatizovány, zatímco mnohem tvrdší rádiové zprávy od Maxe Verstappena obvykle nevyvolávají takovou pozornost.

„Samozřejmě, všichni to nafoukli. Byla to prostě běžná výměna názorů,“ uvedl Hamilton pro Sky Sports F1 před nadcházející Velkou cenou Číny. „Byl jsem velmi slušný, když jsem to řekl. Řekl jsem jen: ‚Nechte to na mně, prosím.‘ Neposílal jsem ho nikam, nenadával jsem. V tu chvíli jsem měl dost starostí s autem a potřeboval jsem se plně soustředit.“

Hamiltonův první závod ve Ferrari v Melbourne nebyl jednoduchý. Stáj se potýkala s nedostatkem výkonu, strategické chyby navíc připravily jak Hamiltona, tak jeho týmového kolegu Charlese Leclerca o lepší umístění – nakonec skončili na osmém a desátém místě. Některé Hamiltonovy rádiové zprávy, například žádost o méně opakování pokynů, se dostaly do televizního přenosu a vyvolaly diskusi o jeho spolupráci s Adamim. Celkový záznam závodu však ukazuje, že jejich komunikace probíhala po většinu času bez problémů.

Hamilton zároveň upozornil na rozdílný přístup médií k podobným situacím u jiných jezdců, zejména u Verstappena. „Poslechněte si, jak mluví ostatní se svými inženýry – daleko horší,“ řekl. „Maxovy konverzace s jeho inženýrem? Ten chudák si toho vytrpěl dost a nikdo o tom nepíše, ale o mé krátké diskusi ano.“

Jako příklad zmínil Verstappenovy loňské frustrace v Maďarsku, kdy rozčileně reagoval na strategické rozhodnutí Red Bullu a ostře protestoval vůči svému inženýrovi Gianpieru Lambiaseovi.

Navzdory spekulacím Hamilton ujišťuje, že s Adamim žádné problémy nemá. „Doslova se jen poznáváme. Po závodě si řekneme: ‚Hele, brácho, tohle mi nemusíš říkat, ale tohle bych ocenil.‘ Všechno je v pohodě, probíhá to v přátelské atmosféře a jedeme dál.“

Riccardo Adami, který v minulosti spolupracoval se Sebastianem Vettelem a Carlosem Sainzem, nyní čelí výzvě nastavit ideální způsob komunikace s Hamiltonem, který se stále adaptuje na nové prostředí v italské stáji.