Norris odhalil klíč k pole position: Více než rychlost rozhoduje něco jiného

Lando Norris připsal svou pole position na Velké ceně Monaka spíše „chytřejší jízdě“ než rychlejšímu tempu. Podle něj to bylo poprvé od začátku sezóny v Austrálii, kdy se mu podařilo dát dohromady opravdu uspokojivý pokus v závěrečné části kvalifikace.

McLaren se rozhodl dát Norrisovi i jeho kolegovi Oscaru Piastrimu dvě šance na poslední sadě pneumatik. Norris nejprve zajel čas 1:10.125 a následně se zlepšil na rekordní 1:09.954, čímž vytvořil nový traťový rekord.

Tento výkon znamenal pro Norrise první pole position od úvodního závodu sezóny a ukončil sérii sobotních nezdarů, během kterých byl často kritizován za to, že nedokázal na jedno kolo využít potenciál svého vozu.

Norris zdůraznil, že jeho úspěch byl výsledkem „směsi“ různých faktorů – zlepšení vozu i jeho vlastních dovedností. „Nejezdím rychleji než dřív, ale jezdím chytřeji,“ vysvětloval. „Monako je hodně o riziku a odhodlání, ne jen o vyvážení auta. A já se naučil lépe spojit vše dohromady.“

Brit také přiznal, že s ohledem na potíže, které letos měl, znamená pro něj pole position právě tady na Monaku obzvlášť mnoho. Připustil však, že to platí i pro jakýkoli jiný okruh.

„Pro mě by to byla nejdůležitější pole position i kdekoli jinde, ale tady to má asi ještě větší váhu kvůli tomu, co se stalo za poslední měsíce,“ řekl. „Je to pro mě opravdu velký moment.“

Norris však nebyl příliš ochotný označit tento výsledek za průlom. Zdůraznil, že skutečný posun pozná až tehdy, pokud dokáže podobné výkony potvrdit i v následujících závodech v Barceloně a Montrealu.

„Aby to byl průlom, musíte být konzistentní,“ dodal. „Pro mě je to krok správným směrem a s tím jsem moc spokojený, ale je to pořád jen jeden víkend. Konsistence je klíčová a budu šťastnější, když budu vědět, že to dokážu zopakovat.“