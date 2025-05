Hamilton zaplatil za chybu týmu: Dostal trest za zdržení Verstappena

Tajný projekt v F1: Dvanáctý tým se chystá vstoupit do Formule 1 s podporou další automobilky

Do světa formule 1 míří další nový tým. Poté, co F1 schválila vstup amerického Cadillacu od sezony 2026, se rýsuje příchod dvanáctého týmu. Projekt, na kterém se podílí i bývalý šéf Aston Martinu a Alpine Otmar Szafnauer, by mohl rozšířit startovní rošt už za tři až čtyři roky. Záda mu kryje dosud neodhalená automobilka, a jak tvrdí Szafnauer, vše je připraveno – chybí jen zelená od vedení šampionátu. Uvedl to server Crash.