Hamilton hájí drsné podmínky F1: „Máme být nejlepší z nejlepších!“

Lewis Hamilton je přesvědčen, že Formule 1 by měla zůstat tvrdým a náročným sportem. Místo spoléhání na chladicí systémy se proto soustředí na lepší fyzickou přípravu, která podle něj patří k pravému závodnickému duchu.

Lewis Hamilton se znovu postavil na obranu tvrdých fyzických podmínek ve Formuli 1 a připomněl, že podle něj by tento sport měl být nekompromisní. V rozhovoru s novináři zdůraznil: „Měl jsem za kariéru asi jen dva závody, které byly extrémní jako Malajsie. V prvním roce v Malajsii mi nefungoval nápojový systém, takže jsem byl po závodě naprosto dehydratovaný, a minulý rok v Singapuru to bylo opravdu brutální.“

Hamilton však tvrdí, že právě podobné výzvy patří k tomu, proč je Formule 1 vrcholem světového sportu. „Miluji to. Máme být ti nejlepší sportovci na světě a to musí být náročné,“ prohlásil sedminásobný šampion. Připustil, že dnešní auta jsou sice těžší, ale jinak snazší na řízení než v době, kdy do královny motorsportu vstupoval.

Na rozdíl od některých soupeřů Hamilton nechce spoléhat na moderní technologie, jako jsou chladicí systémy zabudované do kokpitu. „Nechci to používat, pokud tomu můžu předejít,“ řekl a dodal, že raději hledá cesty, jak své tělo lépe připravit. Zmínil například použití chladicích vest před závodem, předehřátí organismu a důslednou hydrataci jako součást své přípravy.

Přesto Hamilton uznává, že je třeba najít hranici mezi náročností a bezpečností. Připomněl například katarský závod v roce 2023, kde extrémní horko způsobilo kolaps několika jezdců. Sám tehdy po kolizi odstoupil a podmínky přímo nezažil, ale uvedl: „Rozumím tomu, že to bylo tvrdé a nikdo nechce, aby jezdci omdlévali na trati.“

Katarský víkend před dvěma roky ukázal, jak vážné mohou být následky přehřátí. Esteban Ocon přiznal, že během závodu zvracel do helmy, Lance Stroll omdlel a další museli vyhledat lékařské ošetření. Stroll tehdy otevřeně kritizoval podmínky: „Všechno bylo rozmazané. Ve vysokorychlostních zatáčkách jsem kvůli nízkému tlaku krve prakticky omdléval.“ Hamilton ale věří, že sport by měl zůstat tvrdý – a je na jezdcích, aby našli způsob, jak se s extrémy poprat.