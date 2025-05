Hamilton si nerozuměl s inženýrem: Zpráva v rádiu ho zmátla

Lewis Hamilton dojel při Velké ceně Monaka na pátém místě, ale sám přiznal, že velkou část závodu strávil osamoceně. „Byl jsem v zóně nikoho,“ řekl pro Sky Sports F1. „Startoval jsem sedmý, chvíli jsem jel za dvěma vozy, pak jsem je předjel, a pak už se vlastně nic nedělo.“ Hamilton na vítězného Landa Norrise ztratil více než padesát sekund a ani Verstappena před sebou nemohl reálně ohrozit.

Závod byl netypický dvěma povinnými zastávkami, ale Safety Car, který by mohl zamíchat pořadím, nepřišel. „Potřeboval jsem něco, co by změnilo průběh, Safety Car nebo něco podobného, ale nic se nestalo. Bylo to poměrně přímočaré,“ popsal Hamilton monotónní průběh svého odpoledne.

Zajímavější než samotný výsledek byla jeho komunikace s inženýrem Riccardem Adamim. Ten mu v 17. kole hlásil: „Teď tlač, tohle je náš závod.“ Hamilton ale po závodě připustil, že vůbec netušil, co tím inženýr myslel. „Nevěděl jsem, o co bojuji. Když jsem se později podíval na data, nebyl jsem vůbec blízko žádnému ze soupeřů přede mnou.“

Po závodě došlo k neobvyklé rozpravě mezi Hamiltonem a jeho inženýrem Riccardem Adamim. Adami mu potvrdil páté místo a zmínil, že v závodě ztratil čas kvůli provozu. Hamilton poděkoval týmu a dodal, že „bojují dál“, ale vzápětí se trochu překvapivě zeptal: „Nezlobíš se na mě nebo tak něco?“

Šéf týmu Frédéric Vasseur jakékoliv napětí mezi jezdcem a inženýrem odmítl. „Mluvil jsem s Lewisem po závodě a byl úplně v pohodě,“ ujistil novináře. Zároveň vysvětlil, proč někdy komunikace během závodu vázne: „Na trati máme části, kde se předem dohodneme, že spolu nebudeme mluvit, třeba mezi první zatáčkou a tunelem. Není to tak, že bychom spali nebo si dávali pivo.“

Ačkoli Hamiltonův závod nebyl nijak dramatický, spekulace o možné nervozitě v týmu Ferrari, kam přestoupí příští rok, Vasseur okamžitě smetl ze stolu. Podle něj šlo jen o běžnou závodní frustraci, která není ničím výjimečná.