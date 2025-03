Hamilton sdílí názor Verstappena: Může se Formule 1 vrátit k legendárním motorům V10?

Lewis Hamilton se připojil k názoru Maxe Verstappena ohledně možného návratu k motorům V10 ve Formuli 1, avšak s důležitou podmínkou. Hamilton uvedl, že by tuto změnu podpořil pouze v případě, že by F1 dokázala zajistit, že motory budou používat 100% udržitelná paliva. Tento aspekt je pro něj klíčový pro budoucnost sportu.

V současnosti se vedení F1 zabývá možností prodloužit stávající pravidla pro pohonné jednotky až do roku 2028, než by se vrátily motory V10, které byly vyřazeny v roce 2005. Taková změna by však znamenala zrušení nákladných a inovativních pohonných jednotek, které jsou momentálně ve vývoji pro rok 2026. Tato nová generace pohonných jednotek zahrnuje odstranění MGU-K a výrazné posílení elektrických systémů, které by měly generovat až o 300 % více energie, píše RacingNews365.

Mezitím se automobilky Audi, Honda a General Motors připravují na vstup do F1 s novými pohonnými jednotkami. Honda spolupracuje s Aston Martinem, zatímco General Motors se chystá s Cadillacem na rok 2028, přičemž bude zákazníkem Ferrari.

Přední postavy F1, jako Christian Horner a Zak Brown, varují, že jakýkoli krok zpět by byl velmi náročný. "Kouzlo už je venku," uvedli s ohledem na aktuální pravidla. Verstappen, který v současnosti drží titul mistra světa, se domnívá, že motory V10 by byly "určitě lepší než to, co máme nyní" a naznačil, že by návrat k těmto motorům mohl být rozhodujícím faktorem pro jeho setrvání v F1 i po roce 2028.

Hamilton v reakci na tuto situaci uvedl, že souhlasí s návratem k motorům V10, pokud by to bylo možné realizovat s udržitelnými palivy. „Není žádným tajemstvím, že V6 nikdy nezněly skvěle,“ řekl Hamilton. „Pamatuji si, jak jsem poprvé přišel na závod F1 v roce 1996 ve Spa, když Michael Schumacher projížděl zatáčkou 1 a moje žebra doslova vibrovala. Byl jsem na to úplně zvyklý. Bylo to něco neuvěřitelného, co jsem nikdy předtím neslyšel nebo necítil. Od té doby jsme o to přišli.“

Hamilton dodal, že pokud by F1 dokázala zůstat věrná těmto působivým zvukům a zároveň splnila všechny cíle udržitelnosti, neměl by s návratem k motorům V10 problém. Nicméně, upozornil na důležitý aspekt: „Možná bychom se měli soustředit na udržitelná paliva, což by bylo lepší pro budoucnost.“