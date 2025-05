Hamilton po emotivním rádiovém výlevu: „Nebudu se omlouvat za to, že jsem bojovník“

Lewis Hamilton má za sebou už 362 velkých cen a je druhým nejzkušenějším jezdcem v historii Formule 1. Přesto tvrdí, že jeho motivace je stále na nejvyšší úrovni. Emotivní výstupy do týmové vysílačky během Velké ceny Miami, kde si postěžoval na týmovou strategii Ferrari a situaci se stájovým kolegou Charlesem Leclercem, považuje za důkaz, že v něm pořád hoří touha po vítězství. „Stále mám ten oheň,“ prohlásil. „Neomlouvám se za to, že jsem bojovník. A nechci se omlouvat za to, že pořád toužím vyhrávat.“

Kontroverze se strhla poté, co Hamilton po zastávce v boxech uvázl za Leclercem, který jel na jiných pneumatikách. Sám měl měkčí směs a tempo, ale nemohl se dostat dopředu. Ve vysílačce tak zazněly poznámky jako „spaluji gumy“ či sarkastické „vypijte si zatím čaj“. Později vše vysvětlil: „Byla to jen ironie, ani ne vztek. Neřekl jsem nic sprostého, i když nevím, jak si to kdo vyloží.“

Ferrari se nakonec rozhodlo Leclerca požádat, aby Hamiltona pustil, ale výsledek se příliš nezměnil. Později v závodě se situace obrátila – Leclerc měl lepší tempo na tvrdší sadě pneumatik a Hamilton jej opět pustil vpřed. Oba jezdci nakonec dokončili závod na sedmém a osmém místě a tým se poprvé v sezoně neukázal jako kandidát na stupně vítězů.

Šéf týmu Frederic Vasseur se po závodě snažil situaci uklidnit a ujistil, že komunikace v týmu zůstává pevná. „Lewis musí chápat, jak to vypadalo z mého pohledu na pitwallu. Rozhodnutí děláme pro Ferrari, někdy je to otázka vteřin,“ vysvětlil. Připustil, že došlo k nejasnostem, ale zdůraznil, že mezi jezdci i inženýry panuje vzájemná důvěra.

Hamilton se ale dívá dopředu s optimismem. Věří, že připravované technické vylepšení a nové úpravy pravidel – například přísnější testy pružnosti předního křídla – mohou pomoci Ferrari smazat ztrátu na Red Bull i Mercedes. „Když vyřešíme pár věcí, budeme zpět v boji,“ řekl. „Už se těším na chvíli, kdy zase zabojujeme o pódium. To by bylo pěkné.“