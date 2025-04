Hamilton o kritice po GP Číny: Přechod do Ferrari není tak jednoduchý, jak si lidé myslí

Lewis Hamilton čelil kritice po své výkonnosti na Velké ceně Číny. Reagoval na to tím, že lidé podle něj "úplně podceňují" náročnost přechodu do nového týmu, jako je Ferrari, a že adaptace na nové prostředí je složitější, než si mnozí myslí.

Lewis Hamilton zaznamenal své první vítězství ve Ferrari na Velké ceně Číny, kde proměnil pole position ve vítězství v Sprintu. Ovšem několik hodin poté přišlo zklamání, když kvalifikace nevyšla podle očekávání a skončil na šestém místě, kvůli změnám v nastavení, které negativně ovlivnily jeho tempo.

Jeho špatný víkend pokračoval, když byl diskvalifikován z oficiální klasifikace závodu kvůli nadměrnému obroušení jeho podlahy. Tento rychlý pád z "hrdiny na nulu" podle Jeremyho Clarksona nedával smysl, jak napsal ve svém sloupku pro The Sun.

Fred Vasseur, šéf týmu Ferrari, reagoval na otázky týkající se Hamiltonova věku a jeho schopnosti přinést do týmu nový impuls. Vasseur odmítl tvrzení, že by Hamilton byl "vyčerpán" nebo "vyhořelý", a označil to za nefér a nepravdivé. Hamilton si myslí, že lidé podceňují výzvy, kterým čelí v začátcích s Ferrari, včetně prvního závodu za deště.

Lewis Hamilton zdůraznil, že lidé mimo Ferrari často úplně podceňují, co všechno obnáší práce jezdce. „Když mluvíme o nastavení a změnách, které provádíme, všechny ty různé grafy, na které se díváme pro aerodynamiku, rovnováhu v zatáčkách, mechanickou rovnováhu, vyvážení rolí – všechny tyto věci se snažíme doladit během víkendu,“ uvedl pro PlanetF1.

Hamilton přiznal, že v prvním závodě se necítil v autě úplně dobře, ale tempo bylo celkem v pořádku. „V neděli to byla poprvé situace, kdy jsem řídil auto v dešti, a během závodu jsem se toho hodně učil. V posledním závodě to bylo poprvé, kdy jsem jel dlouhý stint. Všichni ostatní jezdci tady vlastně měli možnost otestovat pneumatiky 2025 na testech v Abú Zabí. Já ne,“ vysvětlil.

„A pak jsme měli problém s autem při testech v Bahrajnu. Sprintový závod byl první, kdy jsem jel 20 kol, a v závodě to bylo poprvé, co jsem vyzkoušel C2 pneumatiky, takže jsem se učil i během víkendu v Číně,“ dodal Hamilton, který se i přesto cítí spokojený s tím, jak se přizpůsobil během těchto dvou závodů, i když je si vědom, že před ním je ještě spousta práce.

Pokud jde o nastavení auta, Hamilton přiznal, že v Číně udělal chybu: „Je to kombinace několika věcí, ale myslím, že hlavně správné nastavení. Pořád se učím o tomto autě a ještě jsem nevyzkoušel všechny možnosti, které nabízí. V Číně jsem udělal špatné rozhodnutí ohledně nastavení pro kvalifikaci, což jsem pak musel akceptovat během závodu,“ uvedl Hamilton.

„Kdybychom auto nechali ve stejném nastavení, nebo kdybychom zvolili jiný krok, pravděpodobně bychom se kvalifikovali do top 3, což by vedlo k jinému výsledku. Bohužel se tak nestalo, a od kvalifikace až do závodu bylo opravdu těžké auto řídit,“ dodal.