Hamiltonův plán: Jak proměnit pátou pozici v triumf ve Velké ceně?

Lewis Hamilton, po své první výhře ve formátu sprintu v Šanghaji a týmu Ferrari, odhalil, že se připravuje na velký "mistrovský plán", který by mu měl umožnit vyhrát Velkou cenu Číny a přivést Ferrari k prvnímu vítězství v hlavním závodě.

Tento triumf ve sprintu, který byl zároveň historicky prvním vítězstvím Ferrari v tomto formátu, poskytl Hamiltonovi cenné sebevědomí a motivaci pro nadcházející závod, i když jeho kvalifikace skončila pátým místem. Britský pilot, který má na kontě už šest vítězství v Číně, věří, že v závodě může využít změn nastavení auta, které zlepšily výkon vozu v závodě, a to i přes to, že auto bylo po změnách náročnější na ovládání v kvalifikaci.

Hamilton přiznal, že přestože se kvalifikoval na solidní pátou pozici, měl pocit, že Ferrari momentálně nemá optimální rychlost pro jedno kolo, což se projevilo právě při kvalifikaci. "Udělali jsme několik změn na autě, abychom vyřešili některé problémy, a nevím, jestli to byl vítr, ale auto se stalo trochu nepředvídatelným," řekl Hamilton novinářům. Tato změna nastavení se zaměřila na zlepšení výkonu vozu v závodní simulačním režimu, což je pro Hamiltona klíčové, protože jak sám uvedl, během závodu bude třeba pečlivě nakládat s pneumatikami, což může rozhodnout o výsledku.

Hamilton se ukázal jako realistický optimista, když zmínil, že i když výsledek kvalifikace nebyl ideální, jeho cílem je "pokoušet se o dobrý start a postupně se propracovat vpřed". Podle něj bude klíčové efektivně využívat pneumatiky a udržet se v kontaktu s konkurencí. "Cítím se optimisticky, že se mi podaří posunout nahoru. Snažím se neztratit nervy a postupně se dostat do lepších pozic," dodal.

Přestože Hamilton nemá žádné iluze o tom, jak těžká bude konkurence, ví, že během závodu mohou nastat i nečekané situace. "Budou to jízdy nahoru a dolů," uvedl. "Nečekali jsme, že budeme na páté a šesté pozici, ale to je součástí sezóny a musíme být připraveni na to, že to bude jízda na vlnách," řekl s nadhledem. Vědomí toho, že sezóna přinese nejen výzvy, ale i zklamání, však neztrácí klid a optimismus. Podle něj je klíčové se soustředit na to, co mohou kontrolovat, a udržet pozitivní přístup.

Hamilton rovněž uznal, že pro Ferrari je tento závod příležitostí pro růst a že vítězství není vždy otázkou rychlosti na jedno kolo, ale spíše schopnosti přizpůsobit se a překonat těžké momenty závodu. Ačkoliv se Ferrari ještě potýká s některými technickými výzvami, Hamilton se i nadále soustředí na dlouhodobý cíl: přivést Scuderii k vítězství ve Velké ceně a pomoci týmu znovu dosáhnout vrcholu v F1. "Jdeme do závodu s cílem vyhrát, a to je pro mě motorem. I když to bude těžké, zůstávám soustředěný na svou strategii," uzavřel.