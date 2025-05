Hamilton avizuje novou strategii: Ferrari čelí náročnému víkendu v Monaku

Ferrari prožívá náročnou sezónu a propadlo se na čtvrté místo v pořadí konstruktérů. Výkony týmu zatím nesplňují očekávání a Maranello musí rychle najít řešení, aby se mohlo vrátit do boje o titul.

Ferrari čeká v Monaku náročný víkend, a to přesně rok po svém vítězství na této ikonické trati. Tým z Itálie bojuje s problémy ve formě už od začátku sezóny a momentálně se nachází na čtvrtém místě v pořadí konstruktérů. Největší potíže přitom zažívá při kvalifikacích, což se jasně projevilo i v posledním závodě v Imole.

Oba jezdci Ferrari, Lewis Hamilton i Charles Leclerc, nedokázali postoupit do elitní desítky v sobotní kvalifikaci, přesto si během závodu dokázali vybojovat body. Pro Ferrari je ale slabý kvalifikační výkon znepokojující, protože v Monaku je startovní pozice zásadní kvůli velmi omezeným příležitostem k předjíždění.

Charles Leclerc, který na této trati loni slavil první domácí vítězství poté, co z pole position proměnil start ve vítězství, nyní přiznává, že ho čeká těžký víkend. „Myslím, že Monako odhalí mnoho slabin našeho auta,“ řekl Leclerc pro RacingNews365. „V Monaku také nikdy nevíte, co se stane, protože v kvalifikaci je hodně rizik a auto je nastavené úplně jinak. Doufám, že nás překvapí.“

Pro Lewise Hamiltona, který se na tuto trať vydává poprvé jako jezdec Ferrari po přestupu z Mercedesu, to nebude snadné. Monako totiž nepatří mezi jeho nejúspěšnější okruhy, poslední vítězství zde zaznamenal v roce 2019. Hamilton naznačil, že zkusí novou taktiku a přístup, který dosud tým spíše opomíjel.

„Ani nevím, co očekávat,“ přiznal Hamilton. „Máme velké problémy zejména na jedno kolo, takže nevím, jak to bude v Monaku. Mám pár nápadů, které bych chtěl zkusit, i když ostatní byli trochu zdrženliví, protože jsme se museli soustředit na jiné věci. Doufám, že v Monaku najdeme něco, co nám pomůže zlepšit výkon. Opravdu netuším, jak bude auto fungovat.“

Ferrari tak stojí před dalším klíčovým testem, kdy se ukáže, zda dokáže najít rychlost a konkurenceschopnost na okruhu, který vyžaduje maximální preciznost a strategii.