Hamilton a Russell bijí na poplach: FIA ztrácí kontrolu nad vlastními pravidly

Napětí mezi jezdci Formule 1 a vedením FIA opět vzrostlo kvůli kontroverznímu postoji k trestům za používání nevhodného jazyka. Lewis Hamilton ostře zkritizoval celou situaci a označil ji za „chaos“, zatímco George Russell vyjádřil pochybnosti o motivech náhlého zmírnění pravidel.

„Je to směšné,“ řekl Hamilton před Velkou cenou v Imole. „Nevím, co na to říct. Nic, co řeknu, to stejně nezmění. Vypadá to, že je tam teď pořádný zmatek. Je spousta věcí, které je třeba změnit, to určitě. Ale mě se to nijak zvlášť nedotýká. Od té doby jsem žádnou změnu nezaznamenal.“

FIA původně plánovala za první prohřešek uložit pokutu až 40 000 eur, za opakování dokonce dvojnásobek a zákaz závodění. Po vlně kritiky ale organizace výrazně ustoupila, pokuta byla snížena na 5 000 eur a hrozba zákazu startu zcela zrušena.

George Russell, který zastupuje závodníky jako ředitel Asociace jezdců F1 (GPDA), uvedl: „Bavíme se o situaci, která se vrátila zpět, protože byla od začátku trochu absurdní. Samozřejmě jsme rádi, že k úpravě došlo, ale vůbec jsme se tam nikdy neměli dostat, jestli mi rozumíte.“

„Takže mi připadá zvláštní za to FIA nějak děkovat, když jsme v té pozici vůbec neměli být. Navíc jsme zatím nedostali žádnou reakci od nikoho z vedení FIA. Takže ano, celé je to trochu podezřelé.“

Na otázku, proč prezident FIA Mohammed Ben Sulayem dosud s jezdci nejednal přímo, George Russell reagoval s jistou dávkou frustrace: „To je dobrá otázka. Zdá se, že je to složitější, než by mělo být. Všichni jsme už své názory sdělili. Neřekl bych, že jsme v bodě, odkud není návratu, ale očekávali bychom alespoň náznak ochoty ke spolupráci. Jasně jsme dali najevo, že chceme dialog, ale není možné o něj žádat donekonečna.“

Diskuse o vhodnosti a hranicích vyjadřování ve Formuli 1 zdaleka neutichá. Právě naopak, stále více poukazuje na hlubší problém v podobě chybějící komunikace mezi vedením FIA a samotnými jezdci.