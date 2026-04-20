Guenther Steiner reaguje na rozdíly adaptací pilotů na nová pravidla

Guenther Steiner se vyjádřil k vývoji pravidel pro sezonu 2026 a naznačil, že některé skupiny jezdců se s novou situací vyrovnávají odlišným tempem. Podle něj je v této fázi patrné, že adaptace na nový technický koncept probíhá u části startovního pole rychleji než u jiných.
Guenther Steiner se v podcastu Drive to Wynn zamyslel nad tím, jak nová technická éra Formule 1 od roku 2026 proměňuje poměr sil mezi jezdci. Podle bývalého šéfa Haasu totiž přechod na nové vozy nahrává spíše mladší generaci, která se dokáže na změny adaptovat rychleji než zkušenější piloti.
Steiner vysvětlil, že klíčovým faktorem je přístup k samotné technice. „Pro mě je klíčové, jak se s tím mladí jezdci vypořádali. Vidíte, že všichni mladí jezdci se s tím adaptovali lépe než zkušení piloti,“ uvedl s tím, že rozdíly podle něj vznikají už na úrovni návyků a stylu práce s vozem.
Podle něj mladší jezdci nemají z minulosti tolik zažitých postupů, které by museli měnit. Právě proto jim nový technický koncept umožňuje rychlejší přizpůsobení a přirozenější adaptaci na změny.
Zároveň připomněl, že současná generace jezdců vyrůstala v prostředí, kde byla technologie běžnou součástí každodenního života. „Musíme se také vrátit k tomu, když začínali… všichni jsme říkali, že jsou to kluci, kteří vyrostli na PlayStationu,“ řekl Steiner, čímž poukázal na dřívější vnímání „digitální generace“ v motorsportu.
Tento trend podle něj pokračuje i dnes. „Tohle je další generace těchto jezdců,“ dodal s tím, že každá nová vlna jezdců je lépe připravena pracovat s moderními systémy a složitou elektronikou monopostů.
Jako příklad zmínil i současného lídra šampionátu Kimiho Antonelliho, který podle Steinera těží právě z toho, že nemá za sebou dlouhou historii starších technických konceptů a nemusí se přeučovat.
Naopak u zkušenějších jezdců může podle Steinera hrát roli nutnost přizpůsobit se a „přeučit“ dlouhodobě zažité návyky. „Kimi nemá žádné staré zvyky, zatímco George se některých musí zbavovat,“ uvedl Steiner na adresu George Russella.
Zároveň dodal, že dlouholetá zkušenost s předchozími generacemi monopostů může být v některých případech spíše nevýhodou. „Jezdil s předchozím autem poměrně dlouho,“ vysvětlil.
Podle Steinera se navíc výrazně proměnila samotná technika vozů, a to napříč všemi oblastmi – od pohonné jednotky až po aerodynamiku a řízení energie. „Aerodynamika je úplně jiná,“ upozornil.
Závěrem pak zdůraznil, že zažité reflexy se u zkušených jezdců mohou automaticky vracet, i když se snaží přizpůsobit novému prostředí. „Vždycky se člověk částečně vrací ke starým návykům,“ uzavřel s tím, že právě to může v nové éře sehrát významnou roli.
