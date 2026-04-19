Ostrá slova z paddocku: Oscar Piastri chce méně chaosu na trati

Oscar Piastri apeluje na to, aby nové vozy pro sezonu 2026 byly pro jezdce stabilnější, čitelnější a lépe předvídatelné v závodním provozu. O finální podobě technických pravidel nadále jednají týmy, FIA a FOM.
Sezona 2026 ve Formuli 1 se už teď stává jedním z nejdiskutovanějších témat v motorsportu, protože nová generace pravidel rozděluje názory jezdců i týmů. Oscar Piastri z McLaren k debatě přidává spíše kritický pohled na to, co se zatím na trati ukazuje.
Podle něj zůstává jedním z největších problémů schopnost jezdit těsně za soupeřem, protože aerodynamicky „špinavý vzduch“ stále výrazně omezuje možnosti útoku. K tomu se přidává i chování pohonných jednotek, které občas vykazují náhlé změny výkonu a znesnadňují kontrolu nad vozem.
Právě tyto poznatky budou předmětem dalšího jednání, které proběhne v pondělí za účasti týmů, FIA a FOM, kde se bude hodnotit první reálný dopad nových technických pravidel.
Piastri zároveň připomíná, že jde o největší změnu za dlouhou dobu, protože Formule 1 poprvé současně upravuje jak konstrukci šasi, tak samotné pohonné jednotky.
Zároveň ale dodává, že to vnímá spíše jako výzvu než problém, protože jezdci se musí přizpůsobit zcela novému konceptu.
„Celkově jsou tyto vozy velmi odlišné od všeho, co jsem dosud řídil, ale věděli jsme, že to tak bude už od zveřejnění pravidel,“ řekl Piastri pro oficiální stránky McLarenu.
Piastri popisuje, že nové vozy jsou celkově menší, lehčí a kompaktnější, což jim v nízkých rychlostech dává lepší obratnost a rychlejší reakce. Zároveň ale dodává, že tento přínos částečně mizí v závodním provozu, protože jízda za jiným autem je stále složitá.
„Jsou o něco obratnější a v pomalých zatáčkách působí příjemněji, ale problém s následováním soupeře pořád trvá a tyto výhody to částečně smazává,“ uvedl.
Podle něj se navíc výrazně zvyšuje důležitost strategie a hospodaření s energií během závodu, což klade na jezdce větší nároky. „V autě musíte přemýšlet nad mnohem víc věcmi, hlavně co se týče práce s výkonem,“ dodal.
Zároveň upozorňuje i na samotné chování pohonných jednotek, které podle něj někdy reagují nepředvídatelně a vytvářejí náhlé změny výkonu. „Ta auta jsou méně předvídatelná. Objevují se náhlé špičky výkonu, které způsobují nečekané chování,“ popsal.
Právě tento problém považuje za jednu z oblastí, kterou bude nutné v budoucnu upravit, protože už se projevil i v několika letošních situacích. „Tohle je jedna z věcí, kterou je potřeba v blízké době řešit a změnit,“ řekl.
Zároveň ale zdůrazňuje, že mezi týmy, FIA a F1 probíhá aktivní spolupráce s cílem najít rovnováhu mezi bezpečností a atraktivitou závodů. „Úzce spolupracujeme s FIA, F1 i ostatními týmy, aby to bylo bezpečné, ale zároveň zábavné a napínavé pro všechny,“ uzavřel Piastri.
Ten přitom v aktuální sezoně zaznamenal silný vstup, když na Velké ceně Japonska v Suzuce získal své první pódiové umístění roku.
