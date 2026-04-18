Max Verstappen absolvuje kvalifikační závod na Nürburgringu

Max Verstappen pokračuje v přípravě na účast v legendárním 24hodinovém závodě Nürburgring. V rámci dalšího kroku ho o víkendu čeká kvalifikační závod na náročné Nordschleife.
Max Verstappen se znovu představí na legendárním Nürburgringu, kde pokračuje v přípravě na prestižní 24hodinový závod. Společně s Lucasem Auerem usedne do vozu Mercedes-AMG GT3 v barvách Red Bullu a čekají ho další ostré kilometry mimo Formuli 1.
Dvojice původně zajela v kvalifikaci šestý nejrychlejší čas, startovní pozice se ale později změnila. Po zásahu sportovních komisařů budou na roštu stát až na devátém místě.
Důvodem trestu byl incident ze sobotního dopoledne, kdy Lucas Auer při pokusu o předjíždění navázal kontakt s jiným vozem. Stewardi situaci vyhodnotili a udělili posádce posun tří pozic na startu.
„Je to trať, která neodpouští chyby,“ shodují se jezdci, kteří Nürburgring dlouhodobě řadí mezi nejtěžší okruhy světa.
Pro Verstappena jde o další důležitý krok v přípravě na červnový vrchol sezony – 24hodinový závod Nürburgring, jeden z nejznámějších podniků vytrvalostního motorsportu.
„Každé kolo tady má svou hodnotu,“ zaznívá z jeho okolí s tím, že cílem těchto startů je hlavně získat zkušenosti v hustém provozu a při dlouhé zátěži.
Zajímavostí je i původní termínová kolize s Formulí 1. Závod v Saúdské Arábii měl probíhat ve stejném víkendu, jeho zrušení ale Verstappenovi umožnilo rozšířit program o další starty mimo královnu motorsportu.
„Takovou šanci by bylo těžké odmítnout,“ uvádějí zdroje blízké týmu, který jeho zapojení do GT závodů dlouhodobě podporuje.
Během víkendu ho čekají dva samostatné čtyřhodinové závody, které simulují podmínky vytrvalostního závodění v plném provozu.
„Není to jen o rychlosti na jedno kolo, ale o konzistenci a schopnosti zvládnout provoz,“ připomínají odborníci na vytrvalostní závody specifika Nordschleife.
Celý program má Verstappena připravit na červnový vrchol – 24 hodin Nürburgringu, jeden z nejprestižnějších a nejnáročnějších závodů světa.
„Nordschleife je úplně jiný svět,“ říkají dlouhodobě jezdci, podle nichž se zde zkušenosti nedají nahradit simulací, ale pouze reálnými kilometry na trati.
Závod odstartoval v sobotu v 17:30 místního času a tradičně se očekává velmi náročný průběh na technicky složité Nordschleife.
