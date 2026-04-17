Týmy pokračují v přípravách na Miami. Franco Colapinto absolvoval jízdy na Silverstonu

Franco Colapinto absolvoval ve středu filmovací den na Silverstonu s týmem Alpine. Stáj potvrdila, že šlo o součást přípravy na návrat do sezóny v Miami.
Franco Colapinto se vrátil volant vozu Alpine A526 během filmovacího dne na okruhu Silverstone, který stáj využila k pokračující přípravě na návrat do sezony 2026. Jízdy proběhly v rámci povoleného testovacího programu.
Návrat na trať přišel krátce poté, co Alpine musel reagovat na internetové spekulace ohledně svých jezdců otevřeným dopisem. V něm tým odmítl tvrzení o nerovném zacházení i obvinění ze „sabotáže“ a vyzval k uklidnění situace kolem svých jezdců.
Stáj zdůraznila, že obě auta jsou nasazována ve srovnatelných technických podmínkách a že spekulace o rozdílném zacházení nemají oporu v datech. Zároveň vyzvala k většímu respektu vůči jezdcům i celému týmu.
Alpine také připomněl, že Pierre Gasly i Franco Colapinto mají v rámci týmu stejné postavení a plnou důvěru z Enstone, čímž chtěl tým potvrdit stabilitu jezdecké sestavy.
Sportovní dění však zatím ukazuje určité rozdíly ve výkonnosti. Gasly pravidelně sbírá body a drží stabilní formu od začátku sezony, zatímco Colapinto se častěji pohybuje mimo bodované pozice a stále hledá větší konzistenci.
V Japonsku se výrazněji ukázal rozdíl v tempu mezi jezdci Alpine, když francouzský pilot dokázal v interním srovnání dominovat jak v kvalifikaci, tak v závodě. Colapinto naopak ztrácel už od sobotní části víkendu a v neděli dojel mimo bodované příčky.
Podle interních analýz týmu ale nejde o jednoduché porovnání čisté rychlosti. Výkonnost ovlivňuje kombinace nastavení vozu, adaptace na nový technický balík i specifické podmínky jednotlivých Grand Prix, které v úvodu nové éry pravidel hrají výraznou roli.
V mezidobí mezi závody absolvoval Colapinto na Silverstonu filmovací den s monopostem A526. Šlo především o marketingovou a prezentační akci, která zároveň jezdcům umožnila získat další kilometry v monopostu a týmu poskytnout materiál pro partnery i média.
„Jsme na Silverstonu, jednom z nejlepších okruhů na světě,“ uvedl Colapinto ve videu týmu. „Je tu mokro, šedo, typické britské počasí, ale je skvělé být zpátky v autě.“
Argentinec zároveň připomněl, že i omezený počet jízd má svůj význam. „Nejde o velký počet kol, spíš o udržení rytmu a sběr dalších poznatků před dalším závodním blokem,“ dodal.
Alpine tak pokračuje v programu příprav mimo závodní víkendy, přičemž podobné filmovací a testovací jízdy v pauzách mezi závody využívají i další týmy.
Franco Colapinto absolvoval ve středu filmovací den na Silverstonu s týmem Alpine. Stáj potvrdila, že šlo o součást přípravy na návrat do sezóny v Miami.
